Jsem scorer, musím to vzít na sebe, radovala se po postupu do čtvrtfinále ME Holešínská

Jsem scorer, musím to vzít na sebe, radovala se po postupu do čtvrtfinále ME Holešínská

ČTK

Klíčovou postavou českých basketbalistek při výhře v osmifinále mistrovství Evropy v Tel Avivu proti Řecku byla křídelnice Petra Holešínská (26), který byla nejen s 19 body nejlepší střelkyní vítězného týmu, ale v dramatickém závěru při výhře 79:76 dala posledních deset bodů výběru trenérky Romany Ptáčkové. Dosavadní hráčka Gran Canarie a nová posila Zaragozy při své premiéře na velké mezinárodní akci opět potvrdila skvělou formu, kterou měla v sezoně ve španělské lize.

"Znamená to hodně, je to pro mě první Evropa, o to víc je to pro mě speciální. Jsem ráda za nás holky i trenéry, myslím, že jsme si to zasloužily. Občas to nevypadá hezky, ale je to ubojované a emoce jsou hodně vysoko," řekla Holešínská po utkání novinářům.

Zápas zakončila dvakrát za sebou košem s faulem a proměněnou šestkou a pak proměnila dvakrát po dvou trestných hodech. Řecko ze sedmibodového manka stáhlo ztrátu na jediný bod, ale Holešínská nepřipustila obrat. "Takhle najíždět není moje hra, ale jsem scorer a musela jsem to vzít na sebe jako jedna ze zkušenějších. Samozřejmě mě mrzí, že trojky mi tady tolik nepadají, snad to ve Slovinsku v jiné hale bude něco jiného," prohlásila Holešinská.

Šestky zvládla suverénně. "Nervy to asi úplně nebyly. V prvním zápase jsem bohužel nedala tři šestky, říkala jsem si, že teď už je musím dát. V těchto momentech si věřím celou sezonu, ve Španělsku, když byla takhle vyrovnaná koncovka, tak jsem si pro fauly chodila, takže na šestky jsem si určitě věřila," podotkla Holešínská, která byla v utkání z osmi trestných hodů stoprocentně úspěšná.

Řecko udolaly Češky i přesto, že Maria Fasoulaová zaznamenala 26 bodů a Artemis Spanuová jen o čtyři méně. "Určitě to jsou top evropské hráčky, Fasoulaovou znám ze španělské ligy, je specifická tím, že je velká, ale hrozně pohyblivá, zakončuje skvěle pravou i levou rukou a hrozně těžko se brání. Ale popasovaly jsme se s tím jako tým, řekly jsme si, že dvě hráčky nás neporazí, a taky neporazily," konstatovala Holešínská.

Kdokoliv může přispět

Český tým potvrdil, že z jeho sestavy může kdokoliv přispět. Veronika Šípová byla s 15 body druhou nejlepší střelkyní, osmnáctiletá Dominika Paurová po zařazení do hry po obnoveném zranění kotníku Veroniky Voráčková zaznamenala své první čtyři body na ME ve druhém zápase v kariéře.

"Myslím, že nám hodně pomohly. Verča nastřílela 15 bodů, což se asi úplně nečekalo, i na doskoku bojovala s pivotkami, když Naty (Natálie Stoupalová) s Břízou (Renátou Březinovou) měly docela brzy fauly. A před Domčou respekt, když toho tady ještě tolik neodehrála, přišla tam a měla skvělou energii, zisky, doskoky, dala pár košů. Určitě to byl týmový výkon," podotkla Holešínská.

Zápas se hrál podobně jako duely s Itálií a Belgií v téměř prázdné hale s hloučkem českých fanoušků hlavně z řad blízkých, s kterými si basketbalistky po zápase užívaly postupovou radost. "Je to určitě zvláštní, ale energii si musíme vytvořit samy. V prvním poločase se nám to úplně nedařilo, byly jsme takové, když to řeknu chcíplé, ale když jsme začaly věřit, že je můžeme porazit, tak se přidala i lavička. A děkujeme fanouškům i rodičům, kteří nás podporovali celý zápas, i když se nám nedařilo, patří jim velké díky," řekla Holešínská.

Čtvrtfinále ve čtvrtek

Po úterním přesunu do Lublaně čeká Češky čtvrtfinále s Maďarskem až ve čtvrtek. "Určitě to pomůže, nohy už jsou trošku cítit. Bohužel máme přesun, není to moc blízko, ale zase tam budeme mít víc fanoušků. Naši konečně přijedou. Taťka nemohl přijet, měl mláďata sokolů a orlů a musel se o ně starat," těší se na podporu Holešínská.

Euforii a oslavu postupu si užijí basketbalistky jen chvilku. "Ta bude zase v autobuse, chceme se soustředit. Jdeme na Maďarsko, proti kterému to bude těžké, taky mají velké pivotky, ale jsou z těch čtyř týmů (které postoupily do přímo do čtvrtfinále) nejhratelnější soupeř, takže se určitě budeme soustředit a připravíme se co nejlíp," dodala Holešínská.

Utkání Česko – Řecko 79:76