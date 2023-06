Čtvrtfinále ME po deseti letech. Ženský basketbal něco takového potřeboval, říká Ptáčková

ČTK

S výrazně omlazeným týmem dosáhla trenérka Romana Ptáčková (56) na první postup českých basketbalistek do čtvrtfinále mistrovství Evropy po deseti letech. V osmifinálovém souboji v Tel Avivu uspěly její svěřenkyně proti Řecku (79:76) a ve čtvrtek budou v Lublani proti Maďarsku bojovat o první postup mezi nejlepší čtyři od roku 2011, kdy skončily Češky na kontinentálním šampionátu v Polsku čtvrté. Navíc jsou stále ve hře o kvalifikaci na olympijské hry v příštím roce v Paříži.

"Teď jsme trošku v euforii, protože jsem si asi moc neuměly představit, že budeme sedět zítra v letadle do Slovinska. A to není tak, že bychom nějak podceňovaly náš tým, ale víme, že se buduje téměř odznova. Je tady spoustu mladých hráček. Fakt klobouk dolů, jak se toho dnes zhostily. Pod košem jsme hodně ztrácely, myslím fyzicky, výškově i zkušenostmi, a nakonec jsme to zvládly," řekla Ptáčková po utkání novinářům.

Na minulých třech ME končily Češky pokaždé v základní skupině bez postupu na posledním místě. "Já bych to řekla asi tak, že možná český ženský basketbal už něco takového potřeboval jako impulz pro hráčky, protože pokud by to takhle mělo jít dál, tak hráčky trošku ztrácí víru. A to si myslím, že je hodně důležitý moment, aby byla další motivace, že tohle je možné, když tým má morál. A myslím, že to je hodně o morálu na hřišti," prohlásila dlouholetá trenérka mládežnických reprezentací, která loni v květnu nahradila u seniorského týmu Slováka Štefana Svitka.

Utkání Česko – Řecko 79:76

Řecko nedotáhly k vítězství ani hlavní hvězdy Maria Fasoulaová (26 bodů) a Artemis Spanuová (22 bodů). Ptáčková si pochvaloval hlavně zlepšený boj pod košem v druhém poločase. "Myslím, že v prvním poločase jsme úplně nezvládly to pokrytí, protože jsme dostaly asi 28 bodů z vymezeného území. To jsme rozhodně neměly v plánu a musely jsme tam zesilovat krytí daleko důsledněji," prohlásila Ptáčková.

"Bylo to ve druhém poločase vidět, že jim hráčky nedaly z podkoše koš zadarmo. Samozřejmě jsme riskovaly vyhození a střelu z dálky, ale myslím, že na to ani neměly moc čas. Dokázaly dorotovávat a pokrýt si znovu obranný doskok. Bylo to těžké, ale jsme přesvědčená, že za bojovnost a týmovost si tohle vítězství zasloužíme," ocenila vůli svých svěřenkyň.

Její tým se dostal 117 sekund před koncem do vedení už 75:68, ale Řecko dvakrát stáhlo ztrátu na jediný bod. "Na závěr už tam byly docela zkušené hráčky, ale není to jen o tom. Je to o tom, jestli v té chvíli něco padne. Je logické, že sedm bodů není žádný obrovský náskok. Byly dvě minuty do konce, nechtěly jsme dostat trojku, nebo dva plus jeden. Pořád by nám to vyšlo, kdybychom ty útoky hrály déle, ale bohužel jsme ke konci dostaly trojku. Naštěstí to Péca (Petra Holešínská) trestnými hody vždycky odvrátila. Připomnělo mi to to utkání s Itálií, kde byla hodně podobná situace na závěr s posledním útokem soupeře," připomněla Ptáčková úvodní výhru na turnaji.

Voráčková hrála jen krátce

Češky oproti zápasům ve skupině výrazně snížily ztráty a připsaly si jich jen osm. "Když ztrácíte na doskoku, tak pak nesmíme ztrácet míče a naopak musíme mít co nejvíce zisků. Někde to musíme vykompenzovat a nám se to povedlo tím, že jsme měly míč pod kontrolou," uvedla Ptáčková.

Ze hry jí vypadla v 17. minutě Veronika Voráčková, která kvůli problémům s kotníkem hrála jen v neděli s Izraelem a po špatném došlápnutí dnes nemohla pokračovat. Nastoupila osmnáctiletá Dominika Paurová, která dosud hrála jen proti Belgii, a odvděčila se prvními čtyřmi body na ME v kariéře.

"Asi se ví, že ji celkem dobře a dlouhodobě znám a vím, co v ní je. Vím, že ona netrpí moc velkou trémou. Je to možná riziko, ale ve chvíli, když si Veronika Voráčková zase obnovila zranění kotníku, tak jsem tam hned dala vyšší křídlo, které by dokázalo pomoct na doskoku, zrychlilo hru dopředu. Dominika se toho zhostila famózně," ocenila Ptáčková.

Na čtvrteční soupeřky pro čtvrtfinále v Lublani Maďarky, které tam ovládly skupinu D, ještě nepomyslela. "To je pro mě novinka, že hrajeme s Maďarskem. Běží nám jen hlavou, že zítra sedíme v letadle do Slovinska," podotkla Ptáčková a doufá, že se tým dá do dalších bojů opět zdravotně do pořádku. "Čeká nás těch zápasů ještě víc a s těmi úrazy, protože dnes si i Eliška Hamzová podvrkla kotník, dva dny volna přivítáme. Doufám, že se zase dostaneme do sestavy dvanácti lidí," dodala Ptáčková.