Březinová si napotřetí užívá postup do osmifinále ME: Bylo to zbytečné drama, řekla

ČTK

Na svém třetím EuroBasketu se může česká kapitánka Renáta Březinová (33) poprvé těšit na vyřazovací boje. Díky výhře nad domácím Izraelem 61:52 si reprezentantky zajistily postup ze druhé místa skupiny B a v pondělí budou v Tel Avivu bojovat o čtvrtfinále. Na minulých dvou kontinentálních šampionátech musela česká pivotka strávit poslední místo ve skupině a brzké loučení s turnajem.

"Skvělý pocit a hlavně je tam pak další krok do té osmičky, což je pro mě mega cíl. Pokusím se holky vyhecovat, protože teď už to je o bojovnosti. O té největší a je to jeden zápas. Je to skvělé a můžeme někam dojít," řekla Březinová po utkání novinářům.

Po výhře Belgie nad Itálií mohly Češky i prohrát maximálně o 11 bodů, přesto by postoupily ze třetího místa. Vyšší porážka by je poslala na poslední nepostupovou pozici. "Holky na to v šatně docela koukaly. Já jsem říkala, ať to vypnou, že mě to absolutně nezajímá. Že musíme jít za vítězstvím a nic jiného neexistuje. Samozřejmě očkem se podíváte, ale pořád nešlo o nic. My jsme musely vyhrát a tečka," prohlásila Březinová.

Češkám se vydařil úvod utkání a vedly 11:0. "Asi jsme byly skvěle nahecované a vstoupily jsme do zápasu skvěle. Ale pak jako bychom lehce usnuly na vavřínech. Myslely jsme si, že deset bodů nám stačí, začaly jsme dělat hrozné blbosti. Ony trošku přitlačily, něco rozhodčí nepískli a už to bylo na můj vkus zbytečné drama," uvedla česká kapitánka.

Poprvé na turnaji po zranění kotníku nastoupila křídelnice Veronika Voráčková a byla s 16 body nejlepší střelkyní českého týmu. Po svém nástupu v sedmé minutě začala čtyřmi úspěšnými dvoubodovými pokusy za sebou.

"Ona simulovala, šetřila se na Izrael," vtipkovala Březinová. "Ne, dělám si srandu. Jsem s ní na pokoji, takže vím, že ji to dost bolí. Myslím, že musela hodně skousnout a moc nám to pomohlo, že dala ty body. Nikdo se nemohl trefit. Bylo to těžké a ona tam vnesla takový svěží vánek. Díky bohu za to. Věřím, že to bude mít v pohodě a zítra bude taky," řekla.

EuroBasket, tabulka skupiny B Livesport

Na play off musí podle ní český tým snížit i počet ztrát. V úvodním utkání při výhře nad Itálií jich měl 20, při porážce s Belgií ještě o jednu více a v neděli si jich připsal 15. "Pořád je to dost vysoké. Bohužel. I já tam mám nějaké, ale musíme se toho vyvarovat. Jsou tam přihrávky na první dobrou. Mladší holky si myslí, že když je první volná, rychle to tam musím dát. Musí se ještě naučit tu hru trošku číst. Musíme to zlepšit, jestli chceme jít dál."

Poprvé si Češky zahrály před zaplněnou halou, v předešlých dvou zápasech je povzbuzoval jen hlouček českých příznivců převážně z řad blízkých. Při hlasité atmosféře v hale se musela Březinová vyrovnat s těžší komunikací. "Je to trošku na nic, protože se člověk neslyšel a musel hodně křičet. Teď mám trošku vyřvané hlasivky, abych zítra mluvila vůbec," dodala.

Výsledky ME basketbalistek