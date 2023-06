Nevím, proč nás osud takhle zkouší. Tohle je příliš kruté, řekla po porážce Ptáčková

České basketbalistky sice na mistrovství Evropy i s výrazně omlazeným týmem dosáhly na nejlepší výsledek od roku 2013, přesto pro ně skončil turnaj v slzách smutku. Po čtvrtečním čtvrtfinále s Maďarskem, v němž jim sebral chybný verdikt rozhodčích postup do semifinále, neproměnily ani druhou šanci alespoň na účast v kvalifikaci o olympijské hry v Paříži. Výhru v duelu s Německem ztratily Češky v normální hrací době po střele soupeře s klaksonem, v prodloužení jim nestačil ani šestibodový náskok. Trenérka Romana Ptáčková věří, že hráčky tak krutý závěr do budoucna zocelí.

"Tohle už je příliš kruté. Dnes k tomu máme asi hodně výhrad. Nevím, proč nás osud takhle zkouší. Možná do budoucna to ty hráčky pozvedne a zocelí. Ale já musím říct, že dnes jsme prohrály zaslouženě. Německo mělo brutální převahu na doskoku, praly jsme se s tím, jak jsme jen mohly," řekla Ptáčková novinářům po prohře 69:71 po prodloužení.

Její tým smazal ve druhé čtvrtině desetibodovou ztrátu a v závěru sahal po úspěchu. I díky 12 bodům Kateřiny Zeithammerové, která třetinu svého příspěvku zaznamenala v nastavení. "I s prodloužením máme sedm ztrát, což znamená, že v útoku jsme dokázaly dobře udržet míč, ale proti tak velké výškové převaze se těžko vybudují kvalitní střelecké pozice. Bylo to hodně znát, ony hodně přebíraly a byly tam pořád někde ruce. Až potom Katka Zeithammerová to hodně rozhýbala a tou rychlostí se začala prosazovat," uvedla Ptáčková.

Utkání Německo – Česko 71:69p

Český tým podobně jako na celém turnaji bojoval v každém okamžiku na hřišti. "Bylo to příkladné po celé mistrovství. Věděly jsme, že to tak musíme pojmout, protože nemáme hráčky, které hrají tak jak u soupeřů kvalitní zahraniční soutěže, eventuálně nemají takovou minutáž. Už nechci opakovat, že je tady hodně hráček poprvé na mistrovství Evropy. Bojovaly o svou šanci, za týmový výkon si myslím, že zasloužíme pochvalu," podotkla Ptáčková.

Dlouholetá trenérka mládežnický reprezentací, která loni v květnu nahradila u seniorského týmu Slováka Štefana Svitka, byla na prvním ME a stejně tak pětice jejích svěřenkyň. Vedle Zeithammerové také Simona Sklenářová, Petra Holešínská a osmnáctileté Emma Čechová a Dominika Paurová.

S týmem se dostala Ptáčková do čtvrtfinále EuroBasketu poprvé po deseti letech. Úspěch ale převážilo zklamání z posledních dvou duelů. "Zpětně to takhle hodnotit budeme, teď je to hrozně těžké, protože jsme se cítily mizerně před dvěma dny, cítíme se mizerně i dnes. Bylo to opravdu na dosah. Nevím, jestli 0,4 sekundy stačilo, aby padl koš. Hráčka docela dlouho držela míč. O to je těžší, že jsme si zase myslely, že vítězství je naše. Holt zase přišla změna," dodala Ptáčková.