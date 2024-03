Nymburk úvodní utkání čtvrtfinále Evropského poháru nezvládl, s Varese padl 65:80

Nymburští basketbalisté prohráli doma v úvodním utkání čtvrtfinále Evropského poháru FIBA s Varese 65:80 a premiérové semifinále na mezinárodní scéně se jim vzdálilo. Odveta na palubovce desetinásobného mistra Itálie se uskuteční za týden.

Nymburk dal v úvodních třech čtvrtinách shodně po 16 bodech. Do poločasu to stačilo na vyrovnanou partii s aktuálně třináctým týmem italské ligy. V závěru třetí desetiminutovky ale hosté šestibodovou šňůrou utekli na 57:48.

Zároveň si v této pasáži připsal čtvrtou osobní chybu tahoun Varese Nico Mannion. Italský reprezentant, který má na kontě 30 utkání v NBA za Golden State, vystřídal a do hry se vrátil až na závěrečné čtyři minuty zápasu. Varese to ale nijak nezbrzdilo. Naopak poslední dějství vyhrálo o čtyři body a vylepšilo si pozici do odvety.

Statistiky utkání. Livesport

"Připravovali jsme se na to, že jsou hodně živelný tým, že střílí hodně trojek z protiútoku. Chtěli jsme se vyvarovat toho, aby dávali otevřené trojky, což se nám moc nepovedlo. Zároveň dali spoustu bodů z bedny, takže nám herní plán moc nevyšel," uvedl v rozhovoru s televizní stanicí Sporty TV rozehrávač Ondřej Sehnal. "V útoku to bylo trápení. Měli jsme spoustu otevřených střel, 65 bodů s naším stylem hry je hrozně málo," povzdechl si český reprezentant, který dal 10 bodů.

Nejlepším střelcem Nymburka byl se 14 body Jitaurious Gordon. Double double za 10 bodů a 12 doskoků si připsal Sukhmail Mathon. Za Varese nastřílel 18 bodů Davide Moretti, jenž proměnil čtyři trojky. O dva body méně měl Hugo Besson, Mannion dal 12 bodů.

"Oba týmy hrají podobným stylem, a když jednomu týmu padají trojky a druhému ne, tak to vypadá, jak to vypadá," uvedl Sehnal. Hosté vyhráli na trojky 10:6. "Musíme se co nejrychleji oklepat. V sobotu porazit Opavu a ve středu tam jít s tím, že to je poločas, a že když na ně vlítneme, tak to můžeme otočit. Klíčem je atakovat jejich nejlepší hráče Manniona a Morettiho, kteří v obraně trochu odpočívají a pak mají spoustu sil v útoku. Musíme se je snažit víc atakovat a dostat je do problémů s fauly," prohlásil rozehrávač osmnáctinásobného českého šampiona.