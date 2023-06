Vyoralová se chystá na šestý EuroBasket a věří v úspěch: Máme se od čeho odrazit

ČTK

Už na šestém mistrovství Evropy se představí rozehrávačka Tereza Vyoralová (29) a doufá v lepší výsledek českých basketbalistek než na posledních turnajích. Reprezentantky se třikrát za sebou nedostaly na kontinentálním šampionátu ze základní skupiny, před turnajem v Tel Avivu a Lublani ale hráčku USK Praha naplnila optimismem povedená příprava. Přesto si uvědomuje, že samotný turnaj bude daleko náročnější.

"Všichni se hrozně moc těšíme, příprava už byla docela dlouhá. Doufám, že uděláme lepší výsledek než na posledních EuroBasketech," řekla novinářům Vyoralová, která debutovala jako devatenáctiletá na ME v roce 2013 ve Francii, kde Češky skončily šesté. Potom byly postupně jedenácté, třinácté a dvakrát patnácté.

Za základní cíl považuje postup ze skupiny alespoň do osmifinále. "Doufáme, že se nám to podaří. Skupina podle mě je hratelná, i když není úplně nejjednodušší. Nemůžeme spoléhat jen na to, že porazíme Izrael, který bude hrát doma. Ani Belgie už nebude tak dominantní. Když do všech třech zápasů dobře a koncentrovaně vstoupíme, tak je to hratelné. Myslím, že by se nám ulevilo, kdybychom třeba Itálii porazily, aby to nebylo o jednom zápase."

Šest výher ze sedmi testů před šampionátem ji naplňuje optimismem. "Určitě to o týmu něco vypovídá. Myslím, že příprava se nám povedla, ale na EuroBasketu to bude jiné. Týmy to tolik nebudou střídat, ale myslím, že tam nemusíme jezdit s pochybnostmi, odehrály jsme slušné zápasy."

Co se týče účasti na velkých akcích, tak má výrazně větší zkušenosti i než kapitánka Renáta Březinová, která bude startovat na třetím ME. V kádru trenérky Romany Ptáčkové je pět nováčků na velké mezinárodní akci, pro které budou mentorkami. "Podle mě je super, že tu nováčci jsou. Do budoucna se oťukají a získají zkušenosti i do klubů. Snažíme se jim to předávat na tréninku a třeba jednou oni budou lídři," podotkla Vyoralová.

Omlazený tým získal dávku sebevědomí. "Určitě je lepší vyhrávat než všechny zápasy prohrát. Máme se od čeho odrazit. Doufám, že tak budeme pokračovat a nebudeme se víc nervovat, aby nás to nesložilo, protože tým je opravdu mladší. Když do toho vstoupíme jako do všech utkání, tak nemám strach, že bychom nějaký zápas třeba nevyhrály."

Litovala zranění Veroniky Voráčkové, která si v generálce se Slovenskem po špatném došlápnutí obnovila potíže s kotníkem a její start je nejistý. "Je to neštěstí takhle před Evropou. Přirovnala bych to k Satymu (Tomáši Satoranskému), který ale měl podle mě delší dobu na zotavení. Ale Vory to zase nemá tak hrozné. Uvidíme, podle mě se bude rozhodovat před zápasem, jak na tom s kotníkem bude. Určitě je to oslabení."

Český tým se tedy musí připravovat na to, že mu vedle pivotky Julie Reisingerové může chybět další opora. "Určitě se na to musíme taky připravit. Bez ní bychom určitě hrály v menší sestavě, budeme se s tím muset porvat a pomoct si v jiných věcech, třeba na doskoku. Ale věřím, že aspoň do nějakého zápasu Vory zasáhne," dodala Vyoralová, která se spoluhráčkami vstoupí do turnaje čtvrtečním zápasem proti Itálii.

