Cleveland v NBA potvrdil skvělou formu i proti Washingtonu, Detroit překvapil Sacramento

Basketbalisté Clevelandu pokračují v NBA v dobrých výkonech, na hřišti Washingtonu zvítězili 114:106 a připsali si patnáctou výhru z posledních 16 zápasů. Donovan Mitchell (27) k tomu přispěl 40 body. Cavaliers zůstali na druhém místě Východní konference se ztrátou pěti výher na nejlepší tým soutěže Boston, jenž porazil 125:117 Atlantu. Překvapivě prohrál lídr Západní konference Los Angeles Clippers, doma podlehli New Orleans 106:117.

Cleveland jede na vítězné vlně, a i když ve Washingtonu nehrál nejlepší zápas, dokázal v poslední čtvrtině vyrovnaný duel strhnout na svou stranu. A to i díky Mitchellovi, který dal v poslední čtvrtině 14 ze svých 40 bodů. Cavaliers pomohlo i to, že zastavili hlavního střelce soupeře Jordana Poola, který nedal ani bod, než se vyfauloval.

"Odvedli jsme na něm dobrou práci. Protočili jsme na něm několik hráčů, kteří to vzali jako výzvu," řekl trenér Clevelandu J.B. Bickerstaff. "Dnes to bylo hodně o nás, že jsme to nechali tak dlouho vyrovnané. Nezačali jsme dobře, nedávali jsme střely, které běžně dáváme. Ale hlavní je, že jsme to nakonec zvládli," dodal Evan Mobley, který k výhře přispěl 22 body.

Další zápasy NBA

To Clippers svůj duel nezvládli, i proto, že ani jedna z hvězd se nedostala přes 20 bodů. Například Paul George trefil jen tři z 15 střel a dal sedm bodů. New Orleans tak odvedlo dobrou práci v obraně a vybojovalo cennou výhru. CJ McCollum se pod ní podepsal 25 body, Zion Williamson měl 21 bodů a 10 asistencí.

Boston táhl proti Atlantě zejména Kristaps Porzingis, který dal 31 bodů. Všichni ze základní pětky, v níž tentokrát chyběl Jrue Holiday, dali dvouciferný počet bodů a Boston si v klidu hlídal až třináctibodový náskok. "Když hrajeme takto a půjčujeme si míč, tak jsme těžko zastavitelní, protože máme opravdu hodně zbraní. Je vážně těžké nás bránit," řekl pivot Bostonu Al Horford.

Sedmou výhru v sezoně zapsal poslední Detroit, jenž nečekaně uspěl v Sacramentu 133:120. Hlavním strůjcem byl Jaden Ivey, který si 37 body vytvořil nové osobní maximum v NBA. Z toho 19 bodů dal v poslední čtvrtině, tu Detroit vyhrál o 15 bodů.

Vítězství Miami 116:104 nad San Antoniem řídil Jimmy Butler s triple doublem za 17 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Byl to pro něj první za poslední dva roky. Charlotte nepomohlo odvrátit porážku s Torontem 117:123 ani 45 bodů Milese Bridgese, který si tak vytvořil osobní rekord. Jenže Raptors měli hned sedm dvouciferných střelců a týmově tak výkon Bridgese překonali.

Kompletní výsledky NBA