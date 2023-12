Po pár dnech konec. Basketbalista Krejčí zamířil z Atlanty do záložního týmu

Po pár dnech konec. Basketbalista Krejčí zamířil z Atlanty do záložního týmu

Český basketbalista Vít Krejčí (23) zamířil pár dní po podepsání dvoucestného kontraktu s Atlantou Hawks do záložního týmu College Park Skyhawks. Klub o tom informoval prostřednictvím svého účtu na sociální síti X.

Krejčí se vrátil do Atlanty poté, co se klub vzdal letos v létě jeho služeb. Rodák ze Strakonic usiloval před začátkem sezony neúspěšně o místo v Minnesotě, po zranění palce na levé ruce se přesunul do spřáteleného týmu Iowa Wolves, který hraje nižší zámořskou soutěž G-League.

Po návratu do Atlanty sledoval Krejčí sobotní utkání Hawks proti Memphisu z lavičky. V úterním zápase proti Chicagu (113:118) však už na soupisce trenéra Quina Snydera chyběl.

Krejčí je pátým českým basketbalistou, který se do zámořské NBA dostal. Před ním byli do elitní ligy draftování Jiří Zídek mladší, Jiří Welsch, Jan Veselý a Tomáš Satoranský.