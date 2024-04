Krejčí v NBA doplatil na návrat Younga, Wembanyama v přímém souboji přehrál Jokiče

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na hřišti Minnesoty 106:109. Nezabránil tomu ani český reprezentant Vít Krejčí (23), který odehrál posledních sedm minut zápasu a zapsal pět bodů a dvě asistence. Minnesota se tak výhrou dotáhla na první místo Západní konference, kde před posledním kolem mají shodnou bilanci hned tři týmy. Oklahoma City totiž rovněž vyhrála 125:107 nad Milwaukee a Denver naopak košem v poslední vteřině prohrál se San Antoniem 120:121.

Atlantě s Minnesotou se vracejí zraněné hvězdy. Za Timberwolves po osmnáctizápasové absenci nastoupil Karl-Anthony Towns. V dresu Atlanty pak podruhé po šestitýdenní pauze naskočil Trae Young. A podle očekávání jeho návrat sebral minuty českému reprezentantovi. Toho dokonce trenér Quin Snyder nechával celý zápas sedět na lavičce, ale sedm minut před koncem udělal překvapivý tah, když za vyrovnaného stavu stáhl ze hřiště opory a nechal utkání dohrávat náhradníky.

Atlanta už se nemohla v tabulce posunout, věděla, že půjde do předkola play off z desáté příčky a čeká ji souboj v Chicagu, Snyder si tak otestoval, jak hráči z lavičky budou hrát pod tlakem bez podpory hvězd Hawks.

Krejčí se snažil tým táhnout, nájezdem a vzápětí trojkou poslal svůj tým do vedení 98:96. Pak ale čtyři své střely minul včetně trojky 14 vteřin před koncem, kterou mohl skóre vyrovnat. Dvakrát ho při nájezdu zblokoval jeden z nejlepších obránců NBA Rudy Gobert. Krejčí měl i dvě hezké asistence, nejprve zadovkou a poté 20 vteřin před koncem přihrál spoluhráči na smeč.

"Dali jsme míč do rukou Víta a ten tvořil hru. Měl to těžké, protože Gobert je skvělý obránce s velkým vertikálním dosahem. Dostane se, kam nikdo jiný nedosáhne. Pro kluky to byla dobrá zkušenost," řekl trenér Snyder.

Minnesotu k výhře dotáhl právě Gobert, který měl stoprocentní střelbu a dal 25 bodů, 19 doskoků a 5 bloků. Timberwolves se tak aktuálně dělí o první místo na Západě a poslední kolo základní části bude hodně napínavé. Oklahoma City totiž využila oslabení Milwaukee o hvězdy Damiana Lillarda a Giannise Antetokounmpa a bez větších potíží zvítězila, když vedla už o 29 bodů.

Denver překvapivě zaváhal se San Antoniem. Velký zápas odehrál hvězdný nováček Victor Wembanyama, který v přímém souboji přehrál hvězdu ligy Nikolu Jokiče. Mladý Francouz nasbíral 34 bodů a 12 doskoků, zatímco dvojnásobný MVP Jokič měl 22 bodů a 12 doskoků a ve vyrovnané koncovce se přes Wembanyamu neprosadil.

Mimo jiné na něm udělal útočný faul a byl také Francouzem zblokován. Nuggets tak v posledních třech minutách dali jediný koš a Spurs zápas otočili dvěma koši Devonteho Grahama v koncovce. Vítězný padl vteřinu před koncem po rychlém protiútoku.

"Tohle je možná největší vítězství v sezoně. Přesně takové zápasy potřebujeme pro to, aby se náš mladý tým zlepšoval a rostl," prohlásil Wembanyama. "Je to velké zklamání. Vše jsme měli ve vlastních rukou," litoval trenér Denveru Michael Malone. V posledním kole čeká na Denver Memphis, Minnesota se utká s Phoenixem a Oklahoma City s Dallasem.

Další zápasy

Phoenix udržel naději na přímý postup do play off, když na hřišti Sacramenta vyhrál nejtěsnějším rozdílem 108:107, přestože minutu před koncem o čtyři body prohrával. Pak ale dal koš Bradley Beal a Kevin Durant s Jusufem Nurkičem skóre otočili trestnými hody, zatímco Kings v posledních dvou minutách neskórovali. Suns potřebují k posunu na šestou příčku v posledním kole vyhrát nad Minnesotou a doufat, že New Orleans prohraje s Lakers.

Tým z Los Angeles dnes vyhrál 123:120 nad Memphisem a posunul se na osmou příčku Západní konference právě před Sacramento. LeBron James se pod výhru podepsal 37 body, Anthony Davis přidal 36 bodů a 14 doskoků.

New York vyhrál derby s Brooklynem 111:107 a dotáhl se na Milwaukee na druhém místě Východní konference. Jalen Brunson k tomu přispěl 30 body a 11 asistencemi, Brooklynu nepomohlo ani 41 bodů Cama Thomase.

Kompletní výsledky NBA