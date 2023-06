Výběr auta, shazování kil, problém s hraním i sen o NBA. Šance je teď tak 1%, říká Balvín

Dalším hostem Head to Head rozhovoru Livesport Zpráv byl pivot české basketbalové reprezentace Ondřej Balvín (30). Basketbalista, který je 217 centimetrů vysoký, hraje aktuálně za ukrajinský tým BK Prometey, s nímž kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině nastupuje v lotyšsko-estonské lize.

Rodák z Ústí nad Labem a účastník MS v roce 2019 má za sebou velmi povedený basketbalový rok. Letos totiž se svým týmem slavil ligový titul a dostal se i do All Star týmu soutěže. O čem dalším promluvil ve videorozhovoru Livesportu?

O problémech se svou výškou

"Velký problém je teď pro mě aktuálně řízení auta. Pohodlí vozu si určuji podle toho, jakou mezeru mám mezi volantem a kolenem, což je u spousty aut velký problém. Například teď v dubnu jsem si koupil Mustanga."

Head to Head rozhovor s Ondřejem Balvínem. Livesport

O váze

"Jsem člověk, který miluje českou kuchyni a noční mlsání. Když jsem byl mladší a zůstával jsem přes léto ještě u rodičů, tak jsem byl schopný za měsíc nabrat třeba deset kilo. Loni jsem do Prometey dorazil se skoro 130 kily, to je můj rekord."

O nejlepším pivotovi na světě

"Za mě Nikola Jokič. To, jak dominuje zápasům svým stylem hry, je mimořádné a aktuálně nevidím nikoho, kdo by mu mohl konkurovat. Svoji mentalitou a stylem hry je to takový old school pivot."

O angažmá v NBA

"Teď tomu dávám šanci tak 1 %. Je to spíš sen, ale pár let zpátky jsem nebyl moc daleko od toho hrát v NBA. Chtěl mě Houston, ale bohužel jsme se Sevillou (tehdejší zaměstnavatel) nedokázali domluvit na uvolnění."

O válce na Ukrajině

"V kabině to je dennodenní téma. Kluci to řeší hodně, protože se jich to bezprostředně dotýká. Například strýc jednoho z mých spoluhráčů se účastnil bojů u Bachmutu. Jeho jednotka měla na začátku 300 členů a po měsíci jich bylo 20."

O zálibě v hraní her

"Během jednoho léta to už začínalo hraničit se závislostí. Ráno jsem vstal v 10 hodin, sednul k počítači, vypnul jsem to ve dvě ráno a takhle jsem jel skoro celé léto. Naštěstí jsem si to ještě stačil sám podchytit."