Krčmáře o lepší výsledek připravily první rány. Mám s nimi problém celou sezonu, litoval

Biatlonista Michal Krčmář (33) nenašel ani ve vytrvalostním závodě na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě ideální střeleckou pohodu a po třech chybách skončil na 26. místě. Rodák z Vrchlabí minul na třech položkách vždy první terč a novinářům řekl, že se s podobným problémem potýká celou sezonu. Potěšil ho však výkon reprezentačního kolegy Tomáše Mikysky (24), který skončil desátý.

"Já se s tím trápím celou sezonu. Možná už mám ty první rány trošičku v hlavě a ta moje střelba vleže není letos dobrá. Položky jsou křečovité a když je tam nula, tak je to stejně upracované. Je to na zamyšlenou," uvedl Krčmář.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018 zahájil závod chybou na úvodní "ležce". První ránu minul i při druhé střelbě vleže a při závěrečné položce vestoje. "Nevím, zkusím s tím ještě něco do těch dvou zbylých závodů a zbytku sezony udělat. Stále je o co závodit. Nebalím to, ale musím si tohle dát nějakým způsobem dohromady," podotkl.

Střelecké nezdary ho trápí o to víc, že se mu dříve ve vytrvalostních závodech dařilo. Třikrát v nich skončil v rámci MS v první desítce. Vloni byl v Oberhofu osmý. "Samotného mě to mrzí. Celou kariéru jsem se vždy opíral o to, že jsem dokázal ty ležky v dlouhých závodech nulovat. Vím, že na kdyby se nehraje, ale pokud bych měl dnes bez nich jen za jedna, jsem úplně někde jinde. Letos mi ale prostě ta první rána nechodí a ležka mě nepodržela," řekl Krčmář.

Při závěrečné položce vestoje také chyboval při přebíjení a kvůli dodatečné manipulaci se zbraní strávil na střelnici 51 sekund. "Je to věc, která se občas stane. Kdyby tam člověk o něco bojoval, tak by ho těch dvacet vteřin, co tam nechal navíc, naštve. V mém případě to ale už asi bylo úplně jedno," doplnil nejzkušenější český biatlonista.

V cíli ho alespoň potěšil výkon reprezentačního kolegy Mikysky, který dojel desátý. "Pro náš tým je to povzbuzení, že ta desítka padla a je jedno, kdo ten výsledek udělá. Je potřeba, aby nás tam bylo schopno jezdit co nejvíce a já jsem jedině rád. Tím, že tam bude někdo z mladších, bude to samozřejmě tlačit i na mě a může mě to samotného posouvat. Beru to jako pozitivní motivaci," dodal Krčmář.

Výsledky vytrvalostního závodu mužů na MS v biatlonu