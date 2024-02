Mikyskova noha je časovaná bomba. Pokud vydrží, může jezdit ve špičce, myslí si trenér Málek

Podle trenéra Michaela Málka patří biatlonista Tomáš Mikyska (24) k velkým nadějím do budoucna, musí se ale věnovat více péči o své zdraví. Čtyřiadvacetiletý rodák z Ústí nad Orlicí, který se letos vrátil po zranění kolena, skončil ve středečním vytrvalostním závodě na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě desátý a vylepšil své maximum na vrcholných akcích. Málek mu k výsledku gratuloval a novinářům řekl, že takových závodníků k dispozici příliš nemá.

Mikyska měl závod na 20 kilometrů rozjetý dokonce na první šestku, o rozšířené pódium ho připravila jediná chyba na posledním terči. "Tomáš je závodník, který má na tohle kvality. Dokáže jet dobře na trati, dokáže přesně a kvalitně střílet a tady se mu to sešlo. Můžeme zalitovat té poslední rány, ale desáté místo bereme všema deseti. Poté, co má Tomáš v této sezoně za sebou, je to úplná paráda," uvedl Málek.

Český reprezentant na sebe upozornil už během minulé sezony, kdy byl na mistrovství světa v Oberhofu dvakrát čtrnáctý. Na konci srpna si však během letního světového šampionátu poranil koleno, v němž si utrhl zkřížený vaz a vnitřní meniskus. Absolvoval operaci a vrátil se do závodů Světového poháru až v lednu.

"Teď jsme z toho všichni šťastní, že se to povedlo. Na začátku byly samozřejmě obavy, aby se to neuspěchalo, ale je vidět, že mu ta noha funguje," podotkl Málek. "Tomáš k tomu musí být jen důsledný, a pokud bude chtít závodit na takové úrovni, čeká ho asi každodenní cvičení, což třeba nechce momentálně slyšet. Bude to ale potřeba, protože se o to bude muset víc starat. Ta noha je časovaná bomba, byla to časovaná bomba, bouchlo to a teď se to musí spravovat a být na to opatrný," doplnil Málek.

Nebýt zranění, mohl na tom být Mikyska na letošním šampionátu ještě lépe. "Na kdyby se ale nehraje. Stalo se," řekl Málek. Podle něj patřil český biatlonista k nejlepším juniorům. "Měl jen smůlu, že si nepřivezl individuální medaili z juniorských šampionátů. Byl od nich vždy kousíček, vždy chyběla jedna rána nebo přišlo jiné zaváhání. Byla to smolná léta, ale víme, že patří k našim perspektivním sportovcům. Nebojí se střelby a umí ji rychle. V hlavě to má nastavené trochu jinak. Občas mu říkáme, že některé věci neřeší. Na druhou stranu závodí s rychlostí a je to super," líčil Málek.

Sedmačtyřicetiletý kouč věří, že může být před Mikyskou nadějná budoucnost. Musí však zůstat zdravý. "Může to tak být, pokud k tomu přistoupí dobře. Některé věci trochu podceňuje, což třeba byla ta regenerace nebo i ta noha a uvidíme, kam ho to pustí. Samozřejmě mu přejeme, aby to bylo co nejlepší a co nejdelší. Takové závodníky potřebujeme a musíme si přiznat, že jich nemáme moc," dodal Málek.

Výsledky vytrvalostního závodu mužů na MS v biatlonu