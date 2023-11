Češky a Češi na kurtech, čtvrtek 16. listopadu: Bejlek v Chile zabojuje o čtvrtfinále

Linda Fruhvirtová (18) bude bojovat o čtvrtfinále na podniku W100 v Japonsku, Sára Bejlek na 125k v Chile. Jakub Menšík si může zajistit čtvrtfinálovou účast na challengeru ve Švédsku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.

WTA 125k COLINA (Chile), antuka

Dvouhra, 2. kolo:

16:00 | Bejlek (ČR) - Gorgodzeová (Gruz.)

ATP CHALLENGER 75 DRUMMONDVILLE (Kanada), tv. povrch / hala

Čtyřhra, čtvrtfinále:

16:00 | Paulson/Vrbenský (3-ČR) - Jordá/Wiedenmann (Šp./Něm.)

ATP CHALLENGER 75 DANDERYD (Švédsko), tv. povrch / hala

Dvouhra, 2. kolo:

18:00 | Menšík (ČR) - Medjedovič (5-Srb.)

Čtyřhra, čtvrtfinále:

12:00 | Niklas-Salminen/Nouza (3-Fin./ČR) - Cukierman/Paris (Izr./Brit.)

ITF W100 TAKASAKI (Japonsko), tv. povrch

Dvouhra, 2. kolo:

05:00 | L. Fruhvirtová (1-ČR) - Sawangkaewová (Thaj.)

ITF W40 FUNCHAL (Portugalsko), tv. povrch

Dvouhra, 2. kolo:

16:30 | Šalková (ČR) - Pridankinová (-)

ITF W25 IRAKLIO (Řecko), antuka

Čtyřhra, čtvrtfinále:

13:30 | Slavíková/Zolotarevová (ČR/-) - Ignatjevová/Korokozidiová (4-Lot./Řec.)

ITF W25 SOLARINO (Itálie), koberec

Dvouhra, 2. kolo:

09:00 | Štruplová (3-ČR) - Pigatová (It.)

10:30 | Klimovičová (ČR) - Grecová lucchinaová (It.)

12:00 | Sisková (4-ČR) - Ricciová (It.)

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Dvouhra, 2. kolo:

11:30 | Heinzová (ČR) - Kummelová (8-)

ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka

Dvouhra, 2. kolo:

09:30 | Ševčíková (ČR) - Seničová (2-Srb.)

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Čtyřhra, čtvrtfinále:

12:30 | Candiottová/Šmejkalová (4-Braz./ČR) - Bathellierová/Zoppasová (Fr.)

ITF M25 ANTALYA (Turecko), antuka

Čtyřhra, 1. kolo:

11:00 | Rikl/Stodder (3-ČR/Něm.) - Gospodjinacki/Milev (It./Bulh.)

* bude se hrát i čtvrtfinále

ITF M25 VALE DO LOBO (Portugalsko), tv. povrch

Dvouhra, 2. kolo:

11:00 | Bartoň (ČR) - Elicha (Šp.)

12:30 | Vocel (ČR) - Pereira (Portug.)

Čtyřhra, čtvrtfinále:

15:30 | Poljak/Vocel (ČR) - Bill/Pampanin (Chorv./It.)

15:30 | Bartoň/Lušovský (ČR) - Pujol/Winter (1-Šp.)

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Dvouhra, 2. kolo:

09:30 | Filip (ČR) - Paul (6-Švýc.)

ITF M15 BOCA RATON (USA), antuka

Čtyřhra, 1. kolo:

21:00 | Jeníček/Myslivec (ČR) - Grevelius/Tudorica (Švéd./Kan.)

Dvouhra, 1. kolo kvalifikace:

14:00 | Havlíček (ČR) - Exsted (13-USA) 3:4 / dohrávka

* bude se hrát i finále a 1. kolo hlavní soutěže

ITF M15 IRAKLIO (Řecko), tv. povrch

Dvouhra, 2. kolo:

09:00 | Nicod (ČR) - Lemstra (Něm.)

Čtyřhra, čtvrtfinále:

13:30 | Lemstra/Nicod (3-Něm./ČR) - Stevenson/Wendelken (Brit.)

Pozn.: České časy začátků jednotlivých zápasů jsou pouze orientační, kompletní přehled na tenisportal.cz.