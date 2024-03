Norsko – Česko. Expert Podaný o nové reprezentaci: Rychlá obrana, presink a herní tvář

Omlazený tým. Taková byla hlavní zpráva z úvodní nominace Ivana Haška (60) u národního týmu před zápasy s Norskem a Arménií. Co však může český fanoušek od nastupující éry očekávat? Bývalý ligový fotbalista Jakub Podaný (36) pro Livesport Zprávy rozebírá pravděpodobné nové složení obrany, změnu pozice Ladislava Krejčího (24) či konkrétní herní prvky Haškova týmu.

Co očekáváte od nového trenérského štábu?

"Samozřejmě doufám, že bude úspěšný. K týmu po relativně dlouhé době přišla nová krev. A vidíme to i na první nominaci, že se trenér snažil vybrat hráče, aby měl více možných variant, kdyby se náhodou někdo zranil, aby měl vyzkoušené jiné kluky."

Kvitujete nějaký tah Ivana Haška?

"Hodně se mi líbí příběh kdysi pardubického dua, tedy Tomáše Vlčka a Robina Hranáče. Oba se v Pardubicích otrkali, zvykli si na ligu a nyní ukazují, co v nich je. Je to výborná vizitka. Jsem rád, že s nimi chtějí pracovat i reprezentační trenéři a dají jim prostor."

Bude to s nimi větší sázka na rychlost?

"Vždycky je záměr mít v obraně i rychlostní typy, protože dnešní fotbal zkrátka o rychlosti je. Vlček i Hranáč kromě dobré defenzivní práce a rozehrávky splňují i tento atribut, takže je to velké plus, že takové hráče máme. Nicméně si myslím, že současná nominace je stále jen oťukávání různých hráčů. Proto tento sraz beru spíš jako test a nejde ani tolik o výsledek, jako spíš o to, jak bude česká hra vypadat."

A jak by měla vypadat?

"Očekávám od reprezentace určitou formu presinku. Popsal bych to jako nárazový presink, což znamená, že nebudeme presovat celých 90 minut, ale přijdou fáze, kdy se o to pokusíme. Rychlostní typy v obraně, která by mohla být vysunuta o něco výš, tomu vyloženě nahrávají. Pro mě osobně a troufám si říct, že i pro samotné trenéry, je důležitější vidět, jak hráči na určité záměry reagují, jak to vypadá na hřišti, než jestli Norsko porazíme či nikoliv."

Objevilo se v nominaci jméno, jehož povolání vás překvapilo?

"Mluvilo se například o Jaroslavu Zeleném. Vnímám to tak, že trenéři vsadili na jeho univerzálnost a zkušenosti. Vlevo může naskočit jako krajní bek i wingback a naskočit může i jako stoper. Oproti podzimu vypadá herně lépe, ale upřímně: kdyby si Matěj Ryneš přenesl podzimní formu i do jara, asi by jel na tento sraz on. Zelený je navíc hráč, na kterého se trenéři mohou spolehnout, nepanikaří a splní přesně to, co se mu zadá. Navíc tím ulehčí i mladým klukům, kteří mohou být nervózní."

Statistiky hráče. Livesport

Březnový sraz se dá brát i jako dva rozdílné testy – s Norskem se bude jednat o zápas, kdy proti nám bude silný protivník, který rád drží balon, má dobré individuality, zatímco proti Arménii budou Češi týmem, který musí tvořit hru. Vnímáte to podobně?

"Přijde mi to jako důležitá věc. Jedna věc je otestovat se proti silnému soupeři, ale v minulosti jsme měli trochu problémy s tím, kdy se čekalo hodně od nás, kdy jsme museli vymýšlet. Dělalo nám to potíže. Vždycky je lepší mít výsledky i z přípravných duelů, vypadá to lépe, ale já si opravdu spíš přeji, aby tým ukázal, jaký chce hrát fotbal, co od něj můžeme očekávat."

Trenéři slibují změny herního rozestavení. V zákulisí se mluví o tom, že z Ladislava Krejčího chtějí znovu udělat záložníka. Může mu to v jeho aktuálně slabším obdobím zase pomoci dostat se do formy?

"Slabší období může přijít na každého. Láďovi se některé zápasy nepovedly, ale předtím byl pro Spartu stěžejním hráčem a podával dobré výkony. V minulé sezoně byl u titulu Sparty ústřední postavou. Na to bych nezapomínal a nedělal z něj v současné chvíli nějakou tragédii."

Takže by měl hrát?

"Co se týká jeho posunu do zálohy – bude ohromně záležet, jestli nastoupí ve tříčlenné formaci a zda bude tím zataženějším vzadu. Jeho fotbal totiž není postavený na běhavosti, nemá takovou rychlost a kdyby měl být uprostřed například jen ve dvou, tak ho to může doběhnout."

Dostal by se do ještě horšího rozpoložení?

"Hrát uprostřed jen ve dvou, to je extrémně náročná úloha. Když na to nejste zvyklý či uzpůsobený, tak vám pak na klíčové momenty na hřišti dochází šťáva. Jakmile pak řešíte něco na krev, na morál, tak logicky nejste tolik přesný."

A co nominace Adama Hložka? Kde byste mu našel místo?

"To je opravdu těžký úkol. Asi úplně nezáleží na rozestavení, ale spíš na tom, kde se bude Hložek v průběhu zápasu pohybovat a jaké tam bude mít úkoly. Myslím si, že nejlepší místo pro něho je podhrotová pozice, ale třeba z toho vzejde něco jiného. Tím se znovu vracím k tomu, že tato nominace vypadá spíš jako zkušební. Trenéři si vyzkouší různé varianty a uvidí chování hráčů v jednotlivých situacích."