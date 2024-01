Jak to bude se Zimou? Reprezentační obránce by údajně mohl zamířit zpět do Slavie

Český fotbalista David Zima (23) by nakonec z FC Turín nemusel odejít do Hamburku, ale mohl by se vrátit do Slavie. Televize Sky uvedla, že reprezentační obránce dnes v německém druholigovém klubu podstoupí zdravotní prohlídku a poté by měl podepsat smlouvu. Podle italského novináře Gianlucy Di Marzia však nedošlo k dohodě a stoper by mohl zamířit do Edenu, odkud v létě 2021 do Itálie odešel. Pražský klub informaci nekomentoval.

Zima si v první sezoně v Turíně připsal v italské lize 20 startů, ale natrvalo se do základní sestavy neprosadil i vinou několika zranění. V tomto ročníku zasáhl jen do pěti kol Serie A. I vzhledem k letnímu mistrovství Evropy v Německu chtěl mít větší vytížení, a tak se pro jarní část poohlížel po jiném klubu.

O Zimův návrat projevila zájem Slavia. Předseda představenstva Pražanů Jaroslav Tvrdík ale v nedávném Totálním podcastu uvedl, že si turínský klub řekl o příliš vysokou sumu – o minimálně stejnou částku, za kterou červenobílí hráče prodali.

Zdálo se, že český stoper tak nakonec zamíří na hostování do konce sezony do Hamburku, který bojuje o návrat do bundesligy. Součástí dohody měla být opce na přestup za šest milionů eur (148,5 milionu korun). Podle Di Marzia se ale jednání zastavila a do hry znovu vstoupila Slavia. Není jasné, jakou sumu nyní nabídla.