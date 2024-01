ŠESTKA: Házenkáři s vládci světa, Kadeřábek s nadějí na Bayern i český boj o finále Ligy mistrů

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 9. ledna

Vítkovice – Skellefteå

Ještě nikdy se v hokejové Lize mistrů (hraje se její devátý ročník) nestalo, aby ve finále chyběl švédský tým. Tím posledním, který v této sezoně soutěže zbyl Seveřanům ve hře, je Skellefteå, jež se o vrcholný duel utká s Vítkovicemi. Zatímco ostravský celek má spoustu starostí v domácí lize, kde je v tabulce až třetí od konce, hosté se mohou plně soustředit na boj o kontinentální trofej.

V domácí nejvyšší soutěži jim patří páté místo, naposledy si vyšlápli na druhé Växjö na jeho ledě. Právě venku se týmu plném švédských reprezentantů daří, v Lize mistrů tam z pěti utkání uspěl čtyřikrát. A při jediné prohře v Třinci (3:4) měli nejen výraznou převahu, Oceláře navíc v rozhodující fázi utkání zachránila tyčka. Vítkovice už takové štěstí mít nebudou, hosté vykročí za postupem už výhrou na jejich ledě.

Středa 10. ledna

Lazio – AS Řím

Po necelých sedmi letech dojde v Italském poháru na římské derby. Druhý vzájemný duel Lazia s AS Řím v sezoně neslibuje žádnou gólovou show. Ostatně ten první skončil bezbrankovou remízou, přičemž mezi tyče mířily pouhé tři střely (2:1 pro Lazio). Ofenzivy obou týmů procházejí svými problémy – na straně domácích za to mohou zranění dvou tahounů útoku: Immobile a Luis Alberto vynechají kvůli potížím se stehenním svalem týdny.

Na straně soupeře zase chybí forma. Lukaku minule s Atalantou jako by neviděl, kde stojí branka a horké kaštany z ohně musel za tým podruhé za sebou tahat Dybala z penalty. To není před kláním s odvěkým rivalem povzbudivá zpráva, zvlášť když AS čeká na gól do jeho sítě už 320 minut… Třikrát po sobě vyšlo naprázdno, Lazio vsítilo v oněch duelech celkem jen dva góly. Hranice tří dosažených branek by v utkání neměla padnout.

Čtvrtek 11. ledna

Dánsko – Česko

České národní týmy mají letos před sebou dva evropské šampionáty na německé půdě. Půl roku před fotbalisty zkusí své štěstí házenkáři, pro něž začne turnaj proti největšímu favoritovi skupiny. A celého mistrovství vůbec, vždyť Dánové loni korunovali svou nadvládu nad všemi třetím titulem mistrů světa v řadě, což se v mužské házené dosud nikomu nepodařilo. Češi jsou v duelu jasným outsiderem, ovšem v přípravě naznačili svou sílu.

V pátek porazili nečekaně Maďary a zvedli si sebevědomí, španělský kouč týmu Xavier Sabaté vyzdvihl mimořádný týmový duch. Jediným kazem duelu bylo zranění jedné z opor, gólmanské jedničky Tomáše Mrkvy z Kielu. Ten prozradil pouze to, že jde o lehčí problém v dolní polovině těla. Šest let stará senzace, kdy Češi na ME Dány porazili, se bude opakovat jen stěží, nicméně o víc než sedm branek by reprezentace padnout neměla.

Pátek 12. ledna

Bayern – Hoffenheim

Po třítýdenní pauze se znovu rozproudí německá Bundesliga. Čest otevřít jaro bude mít obhájce titulu Bayern, který však zatím na druhém místě zaostává o čtyři body za vedoucím Leverkusenem (má však o zápas méně). Bavorský velkoklub řeší problémy v obraně, korejský stoper Kim Min-jae totiž odcestoval na mistrovství Asie a jeho náhradník De Ligt většinu podzimu zápolil se zdravotními problémy a v lize odehrál všehovšudy jen 280 minut.

Hoffenheim umí Bayern potrápit, nejčerstvějším důkazem je dubnová remíza v minulém vzájemném utkání v Allianz Areně (1:1). Spíš než na úspěch hostů, kteří aktuálně drží sedmou příčku, jež pravděpodobně bude znamenat vysněné evropské poháry, to však vypadá na to, že se v zápase prosadí oba týmy. Kadeřábek a spol. se totiž na podzim trefili ve všech osmi venkovních zápasech, naposledy vyšli naprázdno loni v dubnu v Lipsku.

Sobota 13. ledna

Pobřeží slonoviny – Guinea Bissau

Mistrovství Afriky odstartuje v Abidjanu duel domácího týmu s outsiderem skupiny. Fanoušci "Slonů" s nostalgií vzpomínají na dobu, kdy v jejich dresu válel kanonýr Chelsea Drogba, ovšem ani nynější tým kolem kapitána Kessieho a spol. není bez šancí na úspěch. Největší hvězdou z Evropy je však obránce Ndicka z AS Řím. Ve skupině se silnou Nigérií a Rovníkovou Guineou by si měli svěřenci Francouze Gasseta jistě dokráčet za postupem.

Vykročí za ním hned v prvním utkání. Guinea Bissau se sice mezi elitu kontinentu probila už počtvrté, nicméně vždy skončila poslední ve skupině a při minulých dvou účastech nevstřelila ani gól. Optimismus nepřinesl ani šestibrankový debakl v generálce na turnaj s Mali. Naopak Pobřeží slonoviny v závěrečné přípravě deklasovalo Sierru Leone 5:1. Do šampionátu vstoupí favorit vyšším vítězstvím než o jednu branku.

Neděle 14. ledna

Everton – Aston Villa

Na Aston Villu sedl v období Vánoc mírný útlum (doma remizovala se Sheffieldem a Burnley udolala až trefou z penalty v 89. minutě), ten by se mělo podařit rozehnat na hřišti Evertonu. Když zvítězí, dotáhnou se Villans na vedoucí Liverpool. Soupeře naopak po třech porážkách po sobě a dvou výhrách Lutonu dělí od sestupového vagónu pouze jediný bod, a to má pronásledovatel ještě zápas k dobru. Zprávy z tábora Toffees nejsou navíc nijak veselé.

Nejlepší střelec týmu, malijský záložník Doucouré, je zraněný, tahoun ofenzivy Calvert-Lewin je v trestu za vyloučení v poháru a další středopolař Gueye se chystá se Senegalem na mistrovství Afriky. Ani soupeř sice není bez ztrát, nicméně kouč Unai Emery má daleko víc možností, kam sáhnout. Everton možná překvapivě posbíral mnohem víc bodů venku, Aston Ville na svém stadionu podlehl už třikrát po sobě. A šňůru protáhne.