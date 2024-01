Salah před Africkým pohárem národů: Dvakrát jsme byli blízko, teď chceme zvednout trofej

S Liverpoolem vyhrál všechno, co se dalo, úspěch s reprezentací mu ale chybí. Mohamed Salah (31) míří na svůj čtvrtý africký šampionát a prahne po titulu. V letech 2017 a 2022 dovedl Egypt až do finále, na vysněný pohár ale stále čeká. "Poté, co jsem byl dvakrát tak blízko, bych rád pomohl Egyptu k vítězství. Chci zvednout trofej Poháru národů," uvedl Salah odhodlaně. Tým ze severu Afriky patří před startem turnaje k největším favoritům. Pouť za rekordním osmým titulem načne v neděli proti Mosambiku.

V roce 2017 zkazil Faraonům radost Kamerun, o pět let později se místo nich radovali fotbalisté Senegalu. Největší zklamání ale prožil tým kolem Salaha v létě 2019. Egypt na domácím šampionátu prosvištěl základní skupinou s plným počtem devíti bodů a bez jediného inkasovaného gólu. V osmifinále ale narazil.

Jihoafrické republice nedali fotbalisté ze severu černého kontinentu ani gól a z turnaje se pakovali. Ofenziva vedená Salahem ohrozila brankáře Ronwena Williamse jen třikrát a nenaplnila očekávání více než sedmdesátitisícového káhirského kotle.

Na turnaji v Pobřeží slonoviny nebude na Egypťanech takový tlak jako doma v Káhiře, cíle jsou i proto mnohem výš. Základní skupina, kde čeká Ghana, Kapverdy a Mosambik, by měla být pouhým předkrmem před play off. To vyvrcholí 11. února finálovým zápasem v Abidžanu a Faraoni chtějí být u toho.

"Já i celý zbytek týmu chceme uspět. Hrát za národní tým pro mě osobně hodně znamená. Obléknout červený egyptský dres, který přede mnou nosilo tolik velikánů, je vždy skvělé. Obzvlášť, když si ho mohu navléct na tak skvělém turnaji jako je Pohár národů," líčil Salah v Káhiře na srazu před šampionátem.

Egypt je se sedmi tituly nejúspěšnějším celkem historie afrických šampionátů. Na osmý triumf celek ze země pyramid čeká od zlatého hattricku, který slavil mezi lety 2006 a 2010.

"Pokaždé, když vstoupím na hřiště, jsem si vědom své role. Reprezentuji miliony Egypťanů," vyprávěl Salah. "Vím, že ulice Káhiry, Alexandrie a dalších měst, městeček a vesnic budou při našich zápasech v Pobřeží slonoviny prázdné. Lidé budou buď doma, nebo v kavárnách, budou fandit a přát nám, abychom skórovali. Budou nám přát úspěch," dodal třetí nejlepší nejlepší střelec v historii Liverpoolu.

Poslední zápasy Egypta. Livesport

Právě v dresu Reds egyptský křídelník vyhrál všechny klubové trofeje, které anglický a evropský fotbal nabízí. Před odjezdem na africký šampionát pomohl Liverpoolu dvěma góly k výhře nad Newcastlem a Premier League dočasně opustil jako nejlepší střelec se 14 góly na kontě.

Pozor na Ghanu

Nejtěžší zápas skupinové fáze na rozjetého Salaha a jeho spoluhráče čeká proti Ghaně. Černé hvězdy, které na titul z afrického šampionátu čekají 42 let, cítí šanci na překvapení. "Egypt bude obrovským favoritem, takže hráči Ghany budu moct hrát uvolněně a bez tlaku. Navíc je pro ně jednodušší čelit egyptské ofenzivě, než tvořit proti organizované obraně," líčil Otto Addo, bývalý trenér třetího nejúspěšnějšího týmu historie Poháru národů.

Zápas Ghany s Egyptem nabídne souboj hvězdných ofenzivních záložníků z anglické Premier League. Zatímco Egypt spoléhá na Salaha, Ghana vkládá naděje do třiadvacetiletého Mohammeda Kuduse, jenž má za sebou první půlrok v dresu West Hamu. V 16 zápasech nejvyšší anglické soutěže dal ofenzivní univerzál šest branek a je druhým nejlepším střelcem týmu, v němž působí i Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Právě Kudus by měl výběru z Guinejského zálivu pomoci k odvrácení chmurných vzpomínek na poslední šampionát, na němž Černé hvězdy získaly jediný bod a poprvé od roku 2006 nepostoupily ze skupiny.

