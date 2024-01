Kloppův slib fotbalovému Egyptu: Pokud se Salah uzdraví, vrátíme ho na finále AFCONu

Pokud se Mohamed Salah (31) včas zotaví ze zranění, které utrpěl v utkání Afrického poháru národů (AFCON) proti Ghaně, a pokud se Egypt dostane do finále, bude zase k dispozici svému národnímu týmu. Slíbil to trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56).

Salah se vrátil do Anglie poté, co si minulý týden při remíze Egypta s Ghanou (2:2) přivodil v prvním poločase zranění podkolenní šlachy. Byl to Salahův druhý zápas na letošním Africkém poháru národů. Předtím dal jeden gól a přidal i nahrávku v utkání s Mosambikem, které také skončilo nerozhodně 2:2.

Asistent manažera Liverpoolu Pepijn Lijnders uvedl, že Salah by se měl vrátit do hry za tři až čtyři týdny, pokud se v jeho rekonvalescenci neobjeví žádné komplikace. Finále AFCONu se hraje 11. února. "Egypt i Liverpool mají stejný zájem. Chceme, aby byl Salah co nejdříve fit," řekl Klopp pro beIN SPORTS po odvetném utkání semifinále Ligového poháru s Fulhamem (1:1), remíza Liverpoolu stačila k postupu.

"Pokud Mo zůstane v Africe a nebude se moci podrobit řádné léčbě, vše se jen oddálí. A bude to škoda zejména pro Egypt, pokud by se probojoval až do finále turnaje. Převezli jsme ho do Anglie ne proto, že bychom ho chtěli Egyptu vzít, ale hlavně proto, abychom mu nabídli tu nejlepší léčbu," vysvětloval trenér Liverpoolu. "Všechno je domluvené. Pokud bude Salah fit a Egypt postoupí do finále, je jasné, že se vrátí. To je stoprocentní. Mo to chce, a my to také chceme," dodal Klopp.

Egypťané, kteří jsou sedminásobnými africkými šampiony (a jsou v tomto ohledu rekordmany), skončili ve skupině B na druhém místě se třemi body po třech po sobě jdoucích remízách 2:2. V neděli se v posledním osmifinále střetnou s Demokratickou republikou Kongo.

Konečná tabulka skupiny B. Livesport

Klopp se také ohradil proti kritice Salahova rozhodnutí, vrátit se na léčení do Merseyside. Někteří odborníci i bývalí hráči tvrdili, že jako kapitán měl zůstat se svým týmem. "Pokud někdo zpochybňuje loajalitu Mo Salaha, měl by se sám sebe zeptat, jak věrný své zemi je on sám. Vím, že Mo je rozhodně neoddanějším Egypťanem, kterého jsem v životě potkal," řekl.