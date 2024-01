Namibie si došla pro první postup, slaví také Mali. Ve čtyřech zápasech padl jediný gól

Namibie se oklepala z předchozí vysoké porážky a ve třetím kole skupiny E Afrického poháru remizovala s Mali 0:0. Pro fotbalisty Namibie to sice neznamenalo žádný posun v tabulce, zisk celkových čtyř bodů však byl při porovnání s ostatními celky ze třetích příček dostatečným k historicky prvnímu postupu do osmifinále. Mezi nejlepšími 16 celky turnaje je doplní soupeř z Mali, ale také Jihoafrická republika.

Do vedení se mohli po čtvrthodině hry dostat fotbalisté v modrých dresech, ovšem radost jim zmařila tyč, kterou i s přispěním teče brankáře trefil Prins Tjiueza. O slovo se o chvíli později přihlásil Fousseni Diabaté, jehož ránu z hranice pokutového území vyrazil připravený Lloyd Junior Kazapua.

Blízko měl k úvodní přesné trefě utkání i nejlepší střelec Mali Sinayoko, jenže útočník Auxerre hlavičkoval těsně vedle.

Ten ovšem svůj střelecký účet v tomto klání nerozšířil, poněvadž krátce po zahájení druhého dějství ho trenér vystřídal. S devítkou na zádech ho nahradil Ibrahim Sissoko, avšak ten měl pomalejší rozjezd. V 65. minutě zkusil otevřít skóre dělovkou z první, nicméně to přehnal s razancí, a míč skončil mezi fanoušky na tribunách.

O chvíli později byl adresátem přihrávky z levé strany, leč ta byla nepřesná, a útočník Saint-Étienne tak gólmana neohrozil.

Proti reprezentaci Jižní Afriky sice začali hráči v červených dresech aktivně, sveřenci Huga Broose si ale perfektně plnili defenzivní povinnosti a snažili se hrozit z protiútoků. První větší příležitost v prvním poločase měl až ve 39. minutě Evidence Makgopa, jenž však hlavičkou zády k bráně minul pravou tyč.

Fanoušci na stadionu v Korhogu se tak v úvodním dějství příliš fotbalové podívané nedočkali a obě mužstva odcházela do šaten za bezbrankového stavu.

Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil a týmy bojovaly spíše o střed hřiště. Orli z Kartága ovšem potřebovali nutně zvítězit, aby se probojovali do play off, a tak poslal trenér Jalel Kadri v 70. minutě na hřiště hned trojici čerstvých hráčů. V závěru střetnutí však byli nebezpečnější fotbalisté ve žlutých dresech, kteří se mohli v 77. minutě dostat do vedení.

Dalekonosnou střelu, kterou vyslal Yaya Sithole k levé tyči, ovšem skvěle zlikvidoval brankář Bechir Ben Said. Červení si nevytvořili souvislejší tlak ani v posledních minutách druhé půle a kýžené postupové branky se nedočkali.

Hráči obou týmů si od úvodních minut uvědomovali důležitost utkání, a tak hlučným ochozům předváděli opatrný fotbal, který k velkým šancím nevedl. Poprvé přesně zamířil z přímého kopu konžský záložník Gaël Kakuta, své dalekonosné zakončení ale zamířil přímo na gólmana.

Ve 32. minutě si míč v podobném prostoru postavil k exekuci Yoane Wissa, ten však nastřelil pouze zeď. Nabuzené fanoušky tak pasivní první poločas příliš nepotěšil.

Obraz utkání se nezměnil ani se vstupem do druhé půle. Oba celky preferovaly spíše bezpečné přihrávky kolem středového kruhu bez větší touhy po vstřelení gólu. Hráči Konga se o ohrožení soupeřovy branky snažili především po občasných dlouhých nákopech, Tanzánie pak předváděla útočné náběhy po stranách hřiště, avšak ty většinou končily bezpečnou přihrávkou zpět na obránce.

Větší vzruch v ochozech přišel v 77. minutě, kdy se z levé hranice vápna pokusil přelobovat gólmana Wissa, Aishi Salum Manula ale dokázal míč vychýlit. V závěru se pak sice stupňoval tlak Konga, to už ovšem rozhodnout nedokázalo.

Do rychlého vedení mohli jít favorité už v šesté minutě, když talentovaný ofenzivní univerzál hájící barvy nizozemského PSV Ismael Saibari napálil pouze jednoho z blokujících obránců. Semifinalista Mistrovství světa v Kataru i nadále jasně dominoval, nicméně pevný obranný blok Zambie se mu nedařilo prolomit.

Skóre otevřel až v závěru prvního dějství nepříliš viditelný Hakim Ziyech, k němuž vyrazil míč brankář Chipolopolo po centru z pravé strany. Na druhou stranu středopolař Marseille Azzedine Ounahi byl hráčem, který byl vidět neustále, když častokrát proniknul obranou soupeře jako nůž máslem.

V úvodu druhé poloviny začaly Měděné střely vystrkovat růžky, ovšem nedostatečná kvalita finální přihrávky je stála jakoukoli šanci na vyrovnání. Proto také Miguel Chaiwa v 59. minutě ztratil trpělivost a z pořádné dálky zkusil překvapit Bona, zakončení záložníka švýcarského Young Boys Bern ale nemířilo mezi tři tyče.

V závěru napřáhl z dálky Emmanuel Banda, jehož pokus však dokázala do zámezí vyrazit bývalá jednička Sevilly. V nastaveném čase si ještě Maročané vypracovali pár slibných příležitostí, nicméně skóre se už neměnilo.