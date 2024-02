Pobřeží slonoviny ustálo penaltu i vyloučení a slaví postup do semifinále, dál jde i tým JAR

Pobřeží slonoviny zvítězilo ve čtvrtfinále Afrického poháru národů nad Mali 2:1 po prodloužení a na domácím šampionátu si zahraje o medaile. Cestu k postupu mezi nejlepší čtyři celky turnaje oranžovým výrazně zkomplikoval Odilon Kossounou (23). Po jeho faulu totiž Orli kopali v 16. minutě penaltu a v závěru první půle se obránce Leverkusenu po druhé žluté kartě předčasně poroučel ze hřiště. Zmíněným pokutovým kopem sice reprezentanti země z oblasti Sahelu pohrdli, po změně stran ale udeřil z dálky Dorgeles Nene (21) a zdálo se, že se Sloni s turnajem rozloučí. Těsně před koncem řádné hrací doby však vyrovnali a o jejich postupu rozhodl ve 122. minutě Oumar Diakité (20). Postup až po penaltách vybojoval tým JAR, který 1:0 vyřadil Kapverdy.

Hned v osmé minutě byl jeden z hráčů Mali tvrdě dohrán v pokutovém území a následně došlo k nastřelení ruky jednoho z obránců Pobřeží slonoviny. Sudí však ani po konzultaci s videorozhodčím penaltu neodpískal. Po chvíli se ovšem pokutový kop zahrával, neboť Kossounou fauloval. Míč si na puntík postavil Adama Traoré, ale Yahia Fofana se výborně natáhl proti ráně k pravé tyči a balon lapil. Hříšník Kossounou se nedovoleným zákrokem provinil i na konci poločasu, čímž si vysloužil druhou žlutou kartu a utkání pro něj skončilo.

Od začátku druhé půle byla znát výhoda jednoho muže navíc. Orli drželi míč na svých kopačkách a soupeře sevřeli kolem jeho vápna. V 51. minutě se do zajímavé příležitosti dostal Amadou Haidara, proti jeho ráně se ale vyznamenal Fofana. Brankář pořadatelské země však zůstal krátký na přesný pokus z dálky, který vyslal Nene v 71. minutě. Střela zapadla přesně k tyči a Fofana neměl nárok na pumelici zareagovat.

Statistiky utkání. Livesport

S blížícím se koncem se Sloni i v početní nevýhodě snažili hnát vpřed. V 84. minutě byl blízko ke srovnání Diakité, jenž poslal centrovaný balon od rohového praporku jen těsně vedle levé tyče. Snahy se vyplatily v nastavení, kdy se míč odrazil ve vápně přímo na nohu Simona Adingry a ten zamířil přesně pod břevno.

Famózní obrat mohl pár minut po začátku prodloužení zařídit Sébastien Haller, jeho hlavička ovšem skončila jen na břevně. Ve druhém poločase prodloužení zkusil podruhé v zápase štěstí z dálky Nene, tentokrát jeho pokus proletěl kolem pravé tyče. Nakonec to byli Sloni, kteří udeřili. Ve druhé minutě nastavení těsně před penaltovým rozstřelem se šťastným střelcem stal Diakité, od něhož se míč dostal až za záda bezmocného gólmana.

První zajímavá příležitost přišla v 10. minutě, kdy se k balonu za vápnem dostal Teboho Mokoena. Vypálil sice tvrdě, ale Vozinha jeho ránu zlikvidoval. Dlouho se pak hrálo bez výraznější šance. Ta přišla až ve 36. minutě, kdy se do odraženého míče tvrdě opřel Kenny Rocha Santos. Do cesty letícímu balonu se však vložil jeden z jihoafrických obránců a zažehnal nebezpečí. V závěru poločasu zkusil na druhé straně štěstí Khuliso Mudau, jenže těsně přestřelil.

Statistiky utkání. Livesport

Po necelých devíti minutách druhé půle se sám před Vozinhou ocitl Evidence Makgopa, ovšem svou dělovku napálil jen do kapverdského gólmana. Vzápětí se na opačné straně řítil Garry Rodrigues z úhlu na Williamse, ten však také dokázal zakročit. V 78. minutě měl rozhodnutí na svých kopačkách Jovane, když se nepřesně opřel z otočky do voleje. Vzápětí rozehrál zajímavě přímý kop Bebé, ale míč se stočil pouze do boční sítě. V nastavení druhého poločasu pádil sám na brankáře Benchimol a pokusil se jej obstřelit, jenže Williams si na balon sáhl a vyrazil jej na břevno.

Zkraje prodloužení se na malém vápně ocitl osamocený Mihlali Mayambela, jenž však z blízkosti Vozinhu neprostřelil. Brankář Modrých žraloků podržel svůj tým i po nebezpečné hlavičce Makgopy. Zápas tak došel až k penaltovému rostřelu. V něm zazářil brankář Williams, jenž zlikvidoval hned čtyři kopy ostrovanů.

Jihoafrická republika tak pokořila i bojovné Kapverdy a poprvé od roku 2000 postoupila do semifinále. V něm se 7. února střetne s Nigérií.