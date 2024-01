Slovácký střet v Kataru: Nguyen proti Doskimu. Snad mu to proti nám nepůjde, doufá Iráčan

Asijský pohár nabídne zajímavý střet, v Kataru na sebe ve středu narazí Vietnam a Irák. Na první pohled nezáživný duel nabývá na pro českého fanouška na významu díky tomu, že se proti sobě postaví Filip Nguyen (31) a Merchas Doski (24), tedy nedávná opora a současný člen kádru Slovácka.

"Těším se, až se potkáme," řekl pro web vietnam.vn Doski. "Je to můj dobrý kamarád a velmi dobrý brankář, ale doufám, že proti nám se mu moc dařit nebude," dodal na adresu někdejšího spoluhráče.

Za Slovácko spolu hráli až do doby, než se zkušený brankář loni v létě vydal do vlasti svého otce vyzkoušet vietnamskou ligu. Naposledy se oba setkali po výhře Iráku nad Vietnamem 1:0 na konci listopadu minulého roku v rámci asijské kvalifikace na mistrovství světa.

Doski se pak zmínil, že s Nguyenem diskutovali o životě, o rodině a dokonce i o nadcházejícím zápase mezi na Asijském poháru. Irácký obránce by se proti Nguyenovi rád prosadil. "Dát gól proti bývalému spoluhráči by bylo výjimečné a o to sladší. Celý tým je velmi hladový, chceme dosáhnout úspěchu," hlásil.

Zatím to vypadá, že nešlo jen o plané řeči, Irák totiž v Kataru porazil Indonésii (3:1) i Japonsko (2:1). Zejména druhé vítězství bylo velmi překvapivé, s triumfem týmu z Perského zálivu počítal málokdo. Ze skupiny D tak mají Doski a spol. jistý postup z prvního místa.

Tabulka skupiny D. Livesport

Naopak jejich středeční soupeř už je ze hry. Na šampionátu totiž obě utkání prohrál a s předstihem si "zajistil" poslední místo ve skupině. V závěrečném vystoupení si tak alespoň může napravit reputaci.