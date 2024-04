Leicester je zpět mezi nejlepšími, po jedné sezoně znovu postoupil do Premier League

Leicester si zajistil postup do Premier League, a to díky páteční překvapivé prohře Leedsu United 0:4 s Queens Park Rangers. Leicester má aktuálně 94 bodů, do nejvyšší anglické soutěže se vrací po jednom roce.

Leicester, který se nachází na vrcholu Championship s 94 body a dvěma zápasy k dobru, věděl, že nedělní vítězství na hřišti Prestonu North End mu zajistí postup zpět do nejvyšší anglické soutěže bez ohledu na další víkendové výsledky.

Jenže, prohra Leedsu s QPR v pátek večer znamenala, že fanoušci Leicesteru mohli začít slavit předčasně, protože výsledek matematicky potvrdil, že klub z Midlands nemůže skončit v lize níže než na druhém místě, čímž si zajistil automatický postup do Premier League.

Tak vypadá čelo soutěže. Livesport

Pro Leicester to bylo působivé tažení, v němž se mu podařilo udržet pohromadě jádro týmu, který sestoupil z Premier League, a doplnit jej o několik významných posil.

Legendární útočník Jamie Vardy je stále oporou mužstva a v této sezóně Championship dosud vstřelil 16 gólů. Zdatně mu pomáhají křídla Issahaku Fatawu (6 gólů) a Stephy Mavididi (12 gólů).

Výrazně se na postupu podílel také trenér Enzo Maresca, pro nějž to je teprve druhé angažmá v roli hlavního kouče. Bývalý hráč Juventusu či Sevilly, jenž dělal asistenta Pepu Guardiolovi v Manchesteru City, nastoupil do Leicesteru po minulé sezoně a vytvořil z týmu jeden z nejofenzivnějších celků Championship.

Přímý postup si může zajistit i českým brankář Václav Hladký. Ipswich má tři zápasy k dobru a pokud v nich uhraje pět bodů, půjde do Premier League z druhého místa na úkor Leedsu.

Pokud Sheffield United v sobotu prohraje s Newcastlem, sestoupí z Premier League do Championship.