Arteta si v boji o titul nechává radit od Wengera. V závěru sezony rozhodují maličkosti, říká

Arsenal se hřeje na prvním místě Premier League s dvoubodovým náskokem na Manchester City. Lepší karty před závěrečnými koly ale drží svěřenci Pepa Guardioly, kteří disponují zápasem k dobru a boj o titul tak mají ve svých rukou. V aktuálním rozložení sil Kanonýry může vrátit do hry jakákoliv ztráta Citizens. Trenér severolondýnského celku Mikel Arteta proto dál věří v to, že první ligová trofej po 20 letech stále není ztracená.

Před závěrečnými zápasy se dokonce radil s Arsenem Wengerem. Legendární manažer během svého dvaadvacet let dlouhého působení na lavičce Arsenalu dovedl klub ke třem ligovým titulům. Kanonýři se pod jeho vedením radovali v sezonách 1997/98, 2001/02 a 2003/04, kdy k zatím poslednímu primátu došli bez jediné prohry.

Gunners tehdy oslavili titul po severolondýnském derby na hřišti Tottenhamu. Kanonýři ještě na starém stadionu White Hart Lane ubojovali remízu 2:2 a korunovali tak sezonu, která v Anglii dodnes nemá obdoby.

V neděli už na novém Tottenham Hotspur Stadium by Gunners opět rádi udělali důležitý krok k nejcenější trofeji anglického fotbalu. Remíza by tentokrát byla málo. Arsenal musí ve zbytku sezony zůstat stoprocentní a navíc potřebuje zaváhání Manchesteru City.

Každý zápas může být klíčový, což si uvědomuje i Arteta. V přípravě na napínavý závěr ročníku se proto radil i s Wengerem. "Několikrát jsem s ním mluvil. Probírali jsme úspěšné sezony, ale i méně úspěšná období v pozdější fázi jeho působení na lavičce Arsenalu,” prozradil Arteta.

Hlavním tématem však byla aktuální situace v Premier League. "Pro tuto část sezony, je velmi důležité najít způsob, jak vyhrát zápas. Nemusíte být fotbalovější než soupeř, ale musíte zvládat těsné zápasy. Pamatuji si, že o tom Wenger mluvil už v době, kdy jsem byl hráč. Teď mi to opět připomněl,” uvedl španělský manažer, který pod Wengerem hrál v letech 2011-2016.

“Když se podíváte na to, jakým způsobem Arsenal získal tituly v minulosti, zjistíte, že určité zápasy vyhráli velmi těsným rozdílem. Může to znít jako klišé, ale v závěru sezony prostě rozhodují maličkosti,” dodal Arteta, jenž věří tomu, že vítězství na hřišti severolondýnského rivala by mohlo Arsenalu pomoci k ukončení dvacetiletého půstu.