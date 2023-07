Bayern představil posilu do obrany, z Neapole dorazil stoper Min-jae Kim

Min-jae Kim (26) přestupuje z Neapole do Bayernu Mnichov, který aktivoval výstupní doložku ve výši 50 milionů eur. Jihokorejský stoper se na Säbener Strasse upsal do roku 2028. Přestup byl dohodnutý již na začátku července, oficiální potvrzení se však protáhlo, neboť lékaři německého mistra cestovali do Asie, Kim totiž absolvoval povinnou vojenskou službu.

Kim je třetí nejdražší obránce v bundesligové historii, více zaplatil Bayern pouze za Lucase Hernándeze (Atlético, 80 milionů eur) a Matthijse de LigtaMatthijse de Ligta (Juventus, 67 milionů eur).

"Min-jae Kim udělal velký progres, naposledy vyhrál s SSC Neapol italskou ligu a byl vyhlášen nejlepším obráncem Serie A. V posledních letech se mu dařilo. Imponuje fyzickými parametry i mentalitou a rychlostí. Jsme rádi, že se může okamžitě zapojit do přípravy, a jsme přesvědčeni, že stylem hry nadchne i naše fanoušky," řekl k posile generální ředitel Jan-Christian Dreesen.

"FC Bayern je snem každého fotbalisty. Těším se na všechno, co mě v Mnichově čeká. Je to pro mě nový začátek, budu se tady dále rozvíjet. Při jednání s klubem mi bylo hned od začátku jasné, jak velký má o mě zájem. Mým prvním cílem je odehrát hodně zápasů. Kromě toho chci vyhrát co nejvíce titulů," vyhlásil po podpisu smlouvy Kim, jenž reprezentuje Korejskou republiku.

Kim přišel do Neapole před rokem z Fenerbahce, celkem odehrál 45 zápasů ve všech soutěžích, v nichž se dvakrát střelecky prosadil. Partenopei výrazně pomohl k prvnímu Scudettu po 23 letech.

Urostlý stoper působí v Evropě teprve dva roky, předtím hrál dva a půl sezony za čínský Beijing Guoan.