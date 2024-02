Livesport Daily #195: Protesty fanoušků v Bundeslize mají šanci na úspěch, říká expert Vaculík

Tenisové míčky a hopíky na hřišti nebo cyklistické zámky na sítích branek. To všechno je v posledních kolech hojně k vidění v německé Bundeslize a výrazně se to podepisuje i na délce zápasů, které se občas musí enormně nastavovat. Proti čemu vlastně němečtí fotbaloví fanoušci protestují a jak se stalo to, že se spousta z nich vydala na válečnou stezku proti vedení vlastního klubu? O tom si v pátek v podcastu Livesport Daily povídáme s bundesligovým expertem serveru Eurofotbal a fanouškem německého fotbalu Ondřejem Vaculíkem.

"Sleduju Bundesligu už skoro patnáct let a nic podobného jsem tam nikdy neviděl," říká na začátek Vaculík. "Jde opravdu o masivní protesty, má to obrovský dopad na samotné dění na hřišti. O víkendu v zápase Union – Wolfsburg byly protesty tak velké, že zaznělo varování od rozhodčího, že by mohl být zápas ukončen a první poločas se pak nastavoval o 21 minut. Opravdu se už můžeme bavit o tom, jestli jsou některé zápasy regulérní," dodává bundesligový expert.

Proč se to celé děje? "Jde o to, že kluby si prostřednictvím organizace DFL, která řídí německou ligu, schválili vstup investora, který si může koupit osmiprocentní podíl ze zisku z marketingových práv. Do německého fotbalu to sice může přinést víc peněz, ale na to fanoušci neslyší a obávají se například toho, že oním investorem bude firma, která je majetkově propojena s režimem v Saúdské Arábii. To je pro většinu fanoušků zcela nepředstavitelná věc," vysvětluje Vaculík příčinu protestů.

"Hlasování, které o možnosti vstupu investora rozhodlo, proběhlo v prosinci. Dnes už ale některé kluby připouštějí variantu, že by se hlasování mohlo opakovat, i proto, že se objevují různé nejasnosti. Třeba ředitel Hannoveru údajně hlasoval proti vůli většiny členů svého klubu. Jsem zvědavý, jak to dopadne, ale osobně si myslím, že fanouškům se povede donutit kluby, aby se otázka nového hlasování skutečně otevřela," uzavírá Vaculík.

