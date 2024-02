Hradecký o masopustu a oslavách vítězství: Neuvěřitelný zážitek. Určitě se chystám do města

Lukáš Hradecký (34) byl nedílnou součástí velkého vítězství (3:0) Leverkusenu nad Bayernem a po zápase si to náležitě užil. Poté, co kapitán Bayeru předstoupil před fanoušky a vedl oslavy, netajil plány na sobotní večer: "Dnes určitě půjdu do starého města," řekl Fin po utkání, které doprovázela atmosféra tradičního masopustu.

Brankářská opora Leverkusenu básnila o "neuvěřitelném zážitku". Hradeckého totiž fanoušci pozvali k plotu a požádali, aby vedl skandování. "Nečekal jsem to, ani jsem nevěděl, co mám říct," uvedl finský reprezentant.

Kapitán Bayeru přiznal, že ještě hodinu po zápase byl "udýchaný" z oslavného sprintu po třetí brance Jeremieho Frimponga, který svou trefou na konečných 3:0 rozburácel celou BayArenu.

Leverkusen má aktuálně na čele Bundesligy pětibodový náskok před Bayernem. "Je to hodně, ale neměli bychom se radovat příliš brzy," varoval po zápase Frimpong. "Dnes to od nás byl velmi disciplinovaný výkon. Bylo to velmi důležité vítězství, ale jsou to jen tři body. Je teprve únor a my musíme zůstat klidní," dodal trenér Xabi Alonso.

Mnoho fanoušků přišlo o karnevalové sobotě do arény v kostýmech a náležitě si oslavy vítězství užili. "Ne, nejsem masopustní fanda, i když jsem v Porýní už dlouho. Je tu spousta lidí, kteří to dělají za mě," řekl sportovní ředitel Simon Rolfes. "Ani hráči nejsou všichni z regionu, nejsou tu tak zakotveni, ale pár jich určitě slavit bude."