Deset sezon, 70 gólů a 68 asistencí. Lipsku dala sbohem legenda, Forsberg míří do New Yorku

Nikdy kolem sebe neměl auru superhvězdy, nikdo ale nepochybuje o tom, že je Emil Forsberg (32) výjimečným a nadstandardním hráčem. I proto byl v hledáčku evropských gigantů, kteří však mají smůlu. Záložník bundesligového Lipska totiž dává starému kontinentu vale a míří za oceán do MLS.

Když v sobotním duelu Lipska s Hoffenheimem nastupoval Forsberg v 66. minutě na hřiště, všem na stadionu bylo jasné, že jsou svědky loučení velké hvězdy. Většina fanoušků se v tu chvíli zvedla ze sedadel a aplaudovala. Když o čtyři minuty později vstřelil Švéd vítězný gól, ovace ještě nabraly na síle. Tohle byla rozlučka, jakou by si přál každý hráč.

Lipsko i Red Bull New York po utkání potvrdily, že Forsberg míří do zamoří, kde podepsal smlouvu do roku 2026 s roční opcí. "Jsme velmi rádi, že můžeme do našeho klubu získat hráče Emilova kalibru. Množství zkušeností, které získal v Evropě, bude skvělým doplňkem našeho kádru," uvedl v prohlášení Jochen Schneider, šéf sportovního oddělení amerického klubu.

Oba kluby spojuje Red Bull, což jasně napovídá tomu, že přesun do zámoří přichází v rámci spolupráce sesterských celků. "Jsme vděční za podporu ze strany Red Bull Soccer. Tento přestup je ukázkou filozofie Red Bullu, která vyznává vysoce intenzivní a útočný fotbal. Spojuje více klubů, což jen podporuje sílu systému. Emil má úžasný talent i schopnosti, které pomohou i rozvoji mladých hráčů. Nemůžeme se dočkat, až ho v roce 2024 uvidíme na hřišti v Red Bull Areně," dodal Schneider.

Tým z New Yorku získal ve Forsbergovi borce, který během osmiletého působení v Lipsku vstřelil v 323 zápasech ve všech soutěžích 70 gólů a přidal 68 asistencí. Tím se zařadil mezi klubové legendy. Lipsko šikovného záložníka podepsalo v lednu 2015, do kasy švédského Malmö tehdy putovalo 3,7 milionu eur. Forsberg se následně proměnil v klíčového hráče RB, který pomohl klubu i do Ligy mistrů. Lipsko se následně etablovalo mezi bundesligovou elitou a dvakrát ovládlo i německý pohár.

Na podzim Švéd zasáhl do 20 duelů napříč všemi soutěžemi. Herní vytížení bylo ale menší, odehrál pouze 871 minut. "V Lipsku jsem strávil úžasných devět let, zvládli jsme urazit neuvěřitelnou cestu," uvedl Švéd.

"V tomto úžasném městě a v tomto výjimečném klubu jsem strávil více než čtvrtinu svého života a na vše, co jsem zde zažil, nezapomenu. Do Lipska jsem přišel jako mladík s velkými sny. Nyní jsem využil příležitosti zkusit něco jiného a těšíme se, až se přestěhujeme do New Yorku. Ale Lipsko nám bude opravdu chybět. Vždycky jsem říkal, že miluji fanoušky, tento klub a toto město. Na tom se nic nezmění," rozloučil se s německým klubem a jeho fanoušky Forsberg.