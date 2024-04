Hložek stihne finální část sezony, návrat je blízko. Série bez prohry je pro Leverkusen bonus

Fotbalový reprezentant Adam Hložek (21) po zranění kotníku vyhlíží návrat na trávník. Nechce přijít o závěr mimořádné sezony, v níž stále neporažený Leverkusen usiluje o zisk treble. Mistrem Německa už Bayer poprvé v historii klubu je, tým se chystá také na semifinále Evropské ligy a finále Německého poháru. Rodák z Ivančic je i s ohledem na případnou nominaci na letní Euro v kontaktu s trenérem reprezentace Ivanem Haškem (60). Řekl to v rozhovoru pro newsletter Gól pro členy FAČR.

Zranění Hložka připravilo o bezprostřední oslavy. V utkání s Unionem Berlín si pochroumal vazy v kotníku, a tak když fanoušci po rozhodujícím utkání s Brémami zaplavili trávník, musel se držet zpátky. "Zápas s Werderem jsem sledoval z tribuny, v 80. minutě jsem sešel dolů a převlékl se do trička, které dostali spoluhráči až po utkání. Sledoval jsem poslední minuty z tunelu vedle laviček. Původně jsem si plánoval, že půjdu s kluky na mistrovskou děkovačku, ale když jsem viděl, co se na trávníku po závěrečném hvizdu dělo, tak jsem radši valil hned do kabiny," popsal.

Útočník či křídelník už se pomalu chystá zpátky na hřiště. "Mám v hlavě cíl, kdy se chci vrátit, ale nebudu ho veřejně ventilovat. Řeknu to takhle: Je to na dobré cestě a věřím, že to bude brzy. Finále sezony bych měl stihnout."

Hložek si v duelu s Werderem Brémy poranil kotník. Profimedia

Dlouholetý sparťan získal svůj první mistrovský titul, český ho na rozdíl od spoluhráčů Patrika Schicka a Matěje Kováře minul. "Patrik ho sice se Spartou má, ale asi ho ani pořádně nepočítá, protože tehdy byl teprve na začátku kariéry a odehrál v mistrovské sezoně 2013/14 jen pár zápasů. I pro něj byl tohle první velký triumf," poukázal Hložek.

Leverkusen prodloužil neporazitelnost v sezoně na 45 zápasů, čímž předběhl v historickém pořadí pěti elitních evropských zemí Juventus Turín. "Zaregistroval jsem to. Je to něco neskutečného, nyní si to, myslím, ještě tolik neuvědomujeme, co se nám podařilo. Bereme to spíš jen jako doprovodný bonus," uvedl.

Hložek nemá v nabitém týmu patřičné herní vytížení, proto se předpokládá, že ho bude v létě hledat jinde. Německý Bild v týdnu napsal, že se o něj zajímají oba římské kluby AS a Lazio. A také Leicester a Leeds, které se po loňském sestupu derou zpátky do Premier League.

Bayer se o postup do finále Evropské ligy střetne stejně jako loni právě s AS Řím, který v italskému duelu vyřadil AC Milán. "Přál jsem si zahrát na milánském San Siru. Se Spartou se mi to nepoštěstilo, i když jsem si tam před utkáním zatrénoval. Ale se zlomeninou zánártní kůstky to bohužel nešlo… Proto jsem preferoval, abychom narazili na AC Milán, ale nepovedlo se."

Leverkusen usiluje o treble. V berlínském finále poháru se utká s druholigovým Kaiserslauternem. "Vím, že Bayer dlouho Německý pohár nevyhrál (naposledy v roce 1993), o to víc všichni chceme prestižní trofej získat. Jsme favoritem a musíme tuhle roli zvládnout. Bude to specifický zápas, neboť na Olympijském stadionu v Berlíně budou fanoušci obou finalistů rovnoměrně zastoupeni v hledišti, takže společně vytvoří nádhernou atmosféru. Bude to i duel mezi Čechy, protože za Kaiserslautern hraje Filip Kaloč," těší se Hložek.

Nejbližší program Bayeru Leverkusen. Livesport

Na kontě má 31 zápasů za reprezentaci. Před blížícím se evropským šampionátem v Německu je v kontaktu s trenérem Haškem. "Volal mi hned, co jsem si zranil kotník. Ptal se, co se stalo a jak to se mnou vypadá. Měl jsem z rozhovoru dobrý pocit, uklidňoval mě, že to je normální zranění a že on jako hráč ho párkrát měl," popsal.

