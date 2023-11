Remízový den v Bundeslize. Střídající Kadeřábek asistencí přispěl k bodu pro Hoffenheim

Hoffenheim remizoval ve 12. kole Bundesligy na vlastním hřišti s Mohučí 1:1. Do šaten sice šli o poločase s těsným náskokem hosté, modrobílí nicméně krátce po změně stran vyrovnali. Velkou měrou se o to přičinil Pavel Kadeřábek, který po kratším výpadku z důvodu zranění naskočil na začátku druhé půle a hned po necelých třech minutách přihrál na vyrovnávací trefu Roberta Skova. Heidenheim s Bochumí také remizoval, ovšem bez branek.

Po úvodním oťukávání se domácí chopili dominantní role a s převahou v držení balonu kontrolovali průběh hry. Většinu času však pouze z bezpečné vzdálenosti od branky soupeře, útočným snahám nováčka soutěže totiž dobře zformovaní Blau-Weiss bez větších problémů odolávali.

Fotbalisté VfL se navíc po zisku balonu pouštěli do rychlých protiútoků, branku z nich ale vytěžit nedokázali. Po půlhodině hry si dobývání pevné defenzivy vyzkoušela i Bochum. Změna obrazu hry se nicméně na výsledkové tabuli neprojevila.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Hosté nepolevili ani po poločasové přestávce. Kousek za pokutovým územím napřáhl Patrick Osterhage. Jeho dělovku však lapil připravený brankář Kevin Müller. Heidenheim se ovšem nenechal zahanbit a o překonání bochumské defenzivy usiloval především centrovanými balony.

V 77. minutě utekl obráncům Blau-Weiss Nikola Dovedan a gólman Manuel Riemann jeho pokus zneškodnil až na brankové čáře. Zbytek utkání se nesl ve znamení zodpovědné obranné hry a nekompromisně tvrdých zákroků. I kvůli tomu se diváci gólu nedočkali.

Hoffenheim byl před zápasem pasován do role favorita, na svém stadionu ovšem dlouhodobě nepodával dobré výkony. V tabulce domácích duelů patřila modrobílým dělená poslední příčka, když si dosud připsali jen jedno vítězství a čtyři prohry. Mohuč ale z pozice 16. celku soutěže nepůsobila tak nebezpečně jako týmy Leverkusenu či Dortmundu, které již Hoffe o všechny body obraly.

Modrobílí, držící se navzdory domácím nezdarům na pohárových příčkách, diktovali na začátku zápasu tempo. Úvodní nebezpečnější situací však Maximilian Beier trestuhodně pohrdl. Ve 28. minutě to byl znovu mladý útočník, kdo si našel odražený míč a jako první v zápase vypálil na bránu, jeho pokus ovšem jednoduše zastavil gólman Mohuče Robin Zentner. Skóre tedy otevřeli hosté. Švýcarský stoper Edimilson Fernandes vyslal kolmou přihrávku za obranu na nabíhajícího Marca Richtera, který následně obstřelil gólmana Olivera Baumanna a poslal svůj tým do vedení. Ani závar před bránou Zentnera na konci prvního poločasu nedokázaly útočné síly Hoffenheimu přetavit v gól, a do šaten tak šly s jednogólovým mankem.

Domácí předvedli start druhého poločasu jako z říše snů. Kadeřábek se uvolnil na pravé straně hřiště a poslal dlouhý centr na Skova, který balon bezpečně uklidil do sítě. Aktivní Čech i nadále zlobil obranu hostů, ke střele nebo centru ho však svěřenci trenéra Jana Siewerta nepustili. Branku poté mohl zaznamenat Aymen Barkok, jenže míč před odkrytou sítí netrefil. V 65. minutě Kevin Akpoguma nešetrným zákrokem fauloval Lee Jae-Sunga a rozhodčí po konzultaci s videem nařídil penaltu, ale Barkok svou pomalou střelou nechal vyniknout Baumanna. V 86. minutě měl ještě Richter šanci překlopit vítězství na stranu Mohuče, jeho střela z přímého kopu však pouze orazítkovala tyč.

Hoffenheim tak potěšil domácí publikum alespoň ziskem bodu. V dalším kole jej čeká 2. prosince duel s Mönchengladbachem, Mohuč o den později vyzve Freiburg.

Tabulka Bundesligy