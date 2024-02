Tuchelova pozice v Bayernu: Budoucnost trenéra není otázkou, odmítl spekulace Dreesen

Trenér Bayernu Mnichov Thomas Tuchel (50) zůstane ve funkci i pro příští bundesligový zápas, a to i přes nedělní šokující prohru 2:3 v Bochumi. Jeho setrvání potvrdil i přes třetí porážku v řadě (napříč soutěžemi) generální manažer klubu Jan-Christian Dreesen (56).

"Samozřejmě," odpověděl Dreesen novinářům na otázku, zda Tuchel povede tým i v příštím sobotním utkání proti Lipsku. "Nejsem příznivcem monstrózních prohlášení na podporu trenéra," navázal.

"Obvykle se po týdnu vyčerpají. Ale současná budoucnost trenéra není otázkou, kterou bychom řešili. Musíme se soustředit na další zápasy," zdůraznil.

V neděli večer mělo podle informací renomovaného novináře Fabrizia Romana vedení klubu Tuchelovu pozici interně probírat. Resumé je zřejmé: Bayern aktuálně na trhu nevidí adekvátní náhradu a se současným koučem tak chce dokončit probíhající sezonu – to ostatně potvrdil i německý deník Bild.

"Cítím podporu, znám můj vztah s generálním ředitelem i naši společnou práci. On ví, jak mi tahle situace vadí a co pro to děláme," věří Tuchel.

Bavoři vypadli z domácího poháru, v lize jsou druzí, ale na první místo ztrácejí už osm bodů, a pozitivně nevstoupili ani do středeční osmifinálové odvety Ligy mistrů, když v Římě prohráli 0:1 s Laziem.

Proti Bochumi šli do vedení, ale v závěru prvního poločasu dvakrát inkasovali poté, co zápas přerušili fanoušci, kteří na hřiště házeli tenisové míčky na protest proti plánovaným zahraničním investicím v Bundeslize. "Přerušení nás vyvedlo z rytmu. Dnes to bylo vítězství mentality, ne kvality," řekl Dreesen.

Pro záložníka Leona Goretzku je průběh aktuální sezony jako špatný film. "Připadá mi to jako horor, který nekončí. Všechno jde momentálně proti nám. Zase si tu můžeme sednout a říct, že jsme začali dobře. Ale teď si připadáte hloupě, když se omezíte jen na půl hodiny (zápasu). Nakonec jsme zkusili všechno, takže nám nemůžete nic vyčítat," řekl reprezentant Německa.