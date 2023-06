Laimer mění Lipsko za Bayern. Splněný sen, rozplýval se rakouský reprezentant

ČTK

Záložník Konrad Laimer (26) přestoupil po konci šestiletého angažmá v Lipsku do Bayernu Mnichov. Do týmu německých šampionů přišel rakouský reprezentant po vypršení smlouvy jako volný hráč a v bavorském velkoklubu podepsal smlouvu do roku 2027.

S Lipskem Laimer dvakrát ovládl Německý pohár. Sobotní úspěšná obhajoba trofeje byla zároveň jeho posledním zápasem v saském celku. Pro Bayern je první posilou poté, co klub propustil výkonného ředitele Olivera Kahna a sportovního ředitele Hasana Salihamidžiče, o jeho příchodu se ale spekulovalo už dříve.

"Je to splněný sen. Bayern je jeden z největších klubů světa. Pro klub a fanoušky jsem připravený odevzdat všechno. Bayern má vždy ty nejvyšší cíle - přesně jako já. Jsem tady na správném místě," uvedl v prohlášení Laimer.

Šestadvacetiletý záložník přišel do klubu, kterému v závěru sezony německé ligy zkomplikoval boj o titul. V předposledním kole přispěl ve vzájemném duelu gólem k výhře Lipska 3:1, po níž klesl Bayern v tabulce na druhé místo o dva body za Dortmund. Borussia ale rozhodující duel nezvládla a Bayern nakonec po výhře v Kolíně nad Rýnem slavil díky lepšímu skóre zisk trofeje.