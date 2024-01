Legionáři: Druhý gól v ročníku, premiéra v základu, působivý obrat i čtvrtá asistence

Se začátkem jarní části Bundesligy se na trávníky vrátila i řada českých fotbalistů. Adam Hložek (21) si v aktuální sezoně odbyl premiéru v základní sestavě Leverkusenu, v níž nastoupil společně s Patrikem Schickem (27). Oba vyšli střelecky naprázdno –⁠ na rozdíl od Václava Černého (26), který se za Wolfsburg v německé nejvyšší soutěži gólově prosadil podruhé v ročníku. Vladimír Darida (33) přispěl v Řecku asistencí k vysoké výhře Arisu a Dominik Janošek (25) pomohl v Nizozemsku Bredě k působivému obratu. Jak se vedlo dalším legionářům?

Prvním Čechem, který v roce 2024 absolvoval bundesligový zápas, byl Pavel Kadeřábek. Jeho Hoffenheim čelil Bayernu a z Allianz Areny, která vzdávala hold zesnulému Franzi Beckenbauerovi, si odvezl porážku 0:3. Čekání na vítězství tak prodloužil na tři utkání. Český krajní obránce či záložník absolvoval plný počet minut, z pravé strany se dostal k několika centrům, z nichž se ovšem gólové šance neurodily. Těšit jej nicméně může fakt, že od 26. listopadu, kdy vykurýroval zraněné koleno, nastoupil od úvodu do všech šesti utkání Hoffe. V pátek dostal známku 6.3.

Jak Patrik Schick minulý rok zakončil, tak ten nový začal, tedy na hrotu úvodní jedenáctky Leverkusenu. Na rozdíl od prosincového hattricku do sítě Bochumi se však v Augsburgu, kde odehrál jubilejní 100. zápas za Bayer, neprosadil. Šancí měl přitom dost, ty největší ve 34. a 59. minutě. V prvním případě ale jeho hlavičku zlikvidoval gólman Finn Dahmen, ve druhém mířil repezentační útočník vedle. Schick při vítězství 1:0, které zařídil ve čtvrté minutě nastavení Exequiel Palacios, poprvé po zranění odehrál celé utkání a Livesportem byl ohodnocen známkou 6.6.

Statistiky Patrika Schicka, který v Augsburgu odehrál 100. zápas za Leverkusen. Opta by Stats Perform / @bayer04_en

Zatímco v Evropské lize byl Adam Hložek v tomto ročníku třikrát v základní sestavě a jednou hrál od začátku i v domácím poháru, v Bundeslize jej Xabi Alonso nasadil do úvodní jedenáctky až v 17. kole. Ivančický rodák, jenž v systému 3-4-3 nastoupil na levé straně útočné vozby, sehrál dílčí roli u několika nadějných příležitostí Bayeru, statistiky produktivity si však nevylepšil. V prvním poločase předvedl slibný průnik přes polovinu hřiště, leč bez zakončení, jednu střelu mu chytil Dahmen. V 62. minutě přepustil místo na trávníku Florianu Wirtzovi, oceněn byl známkou 6.7.

V posledních čtyřech prosincových zápasech odehrál Václav Černý dohromady necelých 20 minut, v úvodním zápase jarní části v Mohuči však nastoupil v základní sestavě. A už ve 12. minutě skóroval, když na pravé straně za půlící čárou převzal přihrávku do běhu od Lovra Majera a únik zakončil nechytatelnou střelou k tyči. Před přestávkou vyslal Černý šikovně do brejku Jakuba Kamiňského, ovšem Wolfsburg už vedení nenavýšil. Naopak ve druhé půli parádně, byť možná nechtěně, rozhodl o remíze 1:1 Silvan Widmer. Černý odehrál 70 minut a obdržel známku 7.1.

Alex Král poprvé od poloviny listopadu, kdy Union vyměnil trenéra, figuroval v zahajovací jedenáctce berlínského celku. Aktuálně 15. tým budesligové tabulky uhrál na hřišti Freiburgu cennou remízu 0:0 a vděčit za ni může především brankáři Frederiku Rönnowovi, jenž v 16. minutě předvedl famózní zákrok proti hlavičce Vincenza Grifa. Český reprezentant odehrál uprostřed zálohy celé utkání a čtvrt hodiny před koncem předvedl nadějný průnik, před nímž se elegantně zbavil protihráče, akci však nezakončil. Livesportem byl ohodnocen známkou 6.7.

Nehráli: Tomáš Čvančara, Mönchengladbach, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy, Matěj Kovář, Leverkusen

Nad herním vytížením v Cagliari nemůže Jakub Jankto zrovna jásat. V základní sestavě se z posledních osmi ligových uktání objevil jedinkrát, jinak vysedává na střídačce, případně sbírá starty po minutách. Totéž platilo i v nedělním domácím zápase s Boloňou. Ta si ze Sardinie odvezla porážku 1:2, o níž rozhodl v 69. minutě vlastní gól Riccarda Calafioriho. Jankto se na trávník dostal až v 86. minutě místo Nicolase Violy, za krátký časový úsek se prakticky nepotkal s balonem a hodnocen nebyl. V Cagliari má zatím na kontě dvě asistence ve 13 soutěžních utkáních.

Ani Antonín Barák, jehož jméno se v posledních dnech objevovalo ve spojitosti se zájmem Neapole, nepatří v posledních měsících k pilířům základní sestavy. Nedělní zápas proti svému bývalému zaměstnavateli Udinese opět začal jen na lavičce Fiorentiny, na trávník se dostal v 88. minutě místo Jonathana Ikoneho a za pár minut nestihl víc než tři přihrávky. Fialky s 16. týmem Serie A překvapivě ztratily za remízu 2:2, i tak drží čtvrté místo tabulky, které znamená přímý postup do Ligy mistrů. Barák v aktuální sezoně na ligový gól či asistenci čeká, v EKL má na kontě jednu branku.

Nehrál: David Zima, Turín FC

Ondřej Lingr ve Feyenoordu paběrkuje. Z posledních sedmi ligových duelů odehrál úhrnem nicotných 29 minut, z toho 20 v nedělním domácím klání s Nijmegenem. Na trávník se dostal za stavu 2:2 a v 89. minutě se v šestnáctce přimotal k situaci, z níž málem vytěžil gólovou asistenci. Nicméně na balon, který se po střele Quintena Timbera odrazil od jeho nohy, spoluhráči nedosáhli. Poprvé od konce konce října alespoň absolvoval na hřišti dostatečně dlouhý časový úsek na to, aby mohl být hodnocen. A Liveport počínání reprezentačního forvarda ocenil známou 6.3.

Nehrál: Michal Sadílek, Twente

Výběr z dalších soutěží

Dominik Janošek odehrál v Eerste Divisie celé utkání v dresu Bredy, která v Emmenu ještě v 60. minutě prohrávala 0:2, ale během 16 minut otočila na 3:2 a po dvouzápasovém půstu brala tři body. Druhé brance hostů předcházel Janoškův rohový kop, třetí padla po jím rozehrané standardní situaci. Od Liveportu dostal brněnský rodák známku 7.3.

Vladimír Darida naskočil do utkání Arisu, který zvítězil na hřišti Panetolikosu 4:0, až se začátkem druhého poločasu. V 90. minutě přihrál na třetí gól svého týmu, který se díky druhému triumfu v řadě drží ve skupině o titul. Někdejší reprezentační kapitán, který má v aktuální ligové sezoně bilanci 2+4, byl za nedělní výkon oceněn známkou 7.9.

Pozn.: V Portugalsku Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Českým hráčem víkendu byl Václav Černý, jemuž se povedlo utkání proti Mohuči. A to si ještě myslím, že mohl mít asistenci. Odehrál opravdu dobrý zápas. Od Kickeru dostal známku 2,5, lepší měl už jen domácí brankář Zentner (2). Líbilo se mi, jak Vašek vyřešil gólovou situaci po "robbenovsku". Dostal dobrý balon od Majera a vedl si ho na stopera Van den Berga, který až moc couval a Vašek už to vyřešil skvěle – nártem mezi jeho nohama k tyči. Fantastická akce.

Výsledkově to pro Wolfsburg nedopadlo nejlépe, potřeboval by vyhrát, ale pro Černého to bude jistě pozitivní zápas, ze kterého může čerpat. Zvedne mu sebevědomí. Znovu si ukázal, že v Bundeslize může být důležitým hráčem, který střílí góly a má asistence. Na podzim přišel do nového týmu, kterému se úplně nedaří, do toho na něj byly kladeny vyšší nároky a musel se sžít s ligou. Když pak dvakrát hrajete a dvakrát sedíte na lavičce, není to ideální pro hráčovo sebevědomí. Pro Vaška by bylo nejlepší, aby se udržel v sestavě a měl stabilní pozici. Pak góly přijdou.

O víkendu jsem naživo viděl Leverkusen v Augsburgu. Pro Patrika Schicka to bylo smolné utkání. Měl jednu tutovku, ale brankář ho vychytal, když se snažil o kličku. Celkově nebyl moc ve hře. Stejně jako Adam Hložek, který naskočil, protože Florian Wirtz měl v týdnu zdravotní komplikace. Ani jemu se to moc nepovedlo, místy to byla házená, nedostal se tolik k balonu, přitom Leverkusen měl velký tlak. Otisklo se to i na známkách – Patrik (4) a Adam (4,5), což bylo společně s obráncem Stanišičem nejhorší hodnocení z týmu. Myslím, že oba čeští kluci si z toho vezmou hlavně to, že se nakonec podařilo vyhrát, což je v konečném důsledku nejdůležitější."