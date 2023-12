Legionáři: Vítězná penalta v 92. minutě, rozhodující gól i třetí trefa na hostování

Dva čeští krajánci se o víkendu stali autory vítězných gólů. Vladimír Darida (33) rozhodl v Řecku jediným zásahem utkání o výhře Arisu a Ondřej Kúdela (36) přiřkl v Indonésii proměněným pokutovým kopem v nastavení tři body Persiji. Na Slovensku skóroval host z Ostravy Daniel Smékal (22), naopak Michal Sadílek (24) v divokém zápase v Nizozemsku zavinil penaltu. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham napravil pětigólový debakl od Fulhamu z předcházejícího víkendu domácím vítězstvím 3:0 nad Wolves, pod které se dvěma góly podepsal ghanský záložník Mohammed Kudus. Oba Češi nastoupili v základní sestavě, Vladimír Coufal se dostal k jedné střele a předvedl několik povedených centrů do vápna, ovšem také řadu nedovolených zákroků. Za ten z 87. minuty vyfasoval čtvrtou žlutou kartu v sezoně. V 91. minutě přepustil místo na trávníku Thilu Kehrerovi, Livesport jeho výkon ocenil známkou 6.9. Tomáš Souček hrál až do konce a obdržel hodnocení 7.0.

V posledním skupinovém utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid si Alex Král coby střídající hráč připsal první gól jak v milionářské soutěži, tak v dresu Unionu. Do základní sestavy mu to nepomohlo, do sobotního bundesligového duelu v Bochumi naskočil z lavičky v 60. minutě. To už Berlíňané prohrávali o dva góly, v závěru ještě Kevin Stöger zvýšil z penalty na konečných 3:0 pro VfL. Král se pokoušel oživit bezzubý výkon hostů, v 82. minutě se pěkně uvolnil a naservíroval míč do vápna, kde jej ale zneškodnil gólman. Od Livesportu dostal český středopolař známku 6.1.

Jediným Čechem, který v 15. kole Bundelisgy nastoupil v základu, byl Pavel Kadeřábek. Jeho Hoffenheim však potvrdil, že mu v závěru podzimní části sezony dochází dech. V Lipsku prohrál 1:3 a z posledních sedmi utkání vydoloval jen jedno vítězství a dvě remízy. Někdejší sparťan odehrál na pravém kraji zálohy 89 minut a nejvíc o sobě dal vědět v 17. minutě, kdy se vřítil mezi obránce a dostal dlouhý míč přesně do nohy. V samostatném úniku na branku mu nicméně na poslední chvíli zabránil vypíchnutím balonu protihráč. Za předevedný výkon dostal Kadeřábek známku 6.3.

Kadeřábek tradičně operoval na pravé straně hřiště. Opta by Stats Perform

V závěru podzimu se Adam Hložek dočkal alespoň nějakého herního vytížení. Odchovanec Sparty odehrál coby člen základní sestavy Leverkusenu dvě utkání v Evropské lize, přičemž v tom druhém proti Molde dvakrát skóroval a v neděli se po dvouzápasové odmlce ukázal i v Bundeslize. Proti Frankfurtu zasáhl do hry v 83. minutě, nedlouho poté, co se na trávník dostal i Patrik Schick. Ten se na rozdíl od svého krajana dostal k zakončení, jeho hlavičku k pravé tyči však zlikvidoval gólman. Starší z Čechů dostal při vítězství Bayeru 3:0 známku 6.4, Hložek hodnocen nebyl.

Nehráli: Tomáš Čvančara, Mönchengladbach, Václav Černý, Wolfsburg, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Koubek, Augsburg, Matěj Kovář, Leverkusen

Po dvou zápasech, které proseděl na střídačce, se Jakub Jankto dočkal startu v úvodní jedenáctce Cagliari. Celek ze Sardinie se představil na hřišti úřadujícího šampiona Serie A Neapole a přestože se prezentoval srdnatým výkonem a po vedoucí brance Victora Osimhena 20 minut před koncem bleskově vyrovnal, nakonec si odvezl porážku 1:2 a nenavázal na minulý triumf nad Sassuolem. Jankto na stadionu Diega Armanda Maradony ničím zásadním neupoutal, k ohrožení branky se nedostal a do druhého poločasu už nenastoupil. Livesport jej ocenil známkou 6.1.

Antonín Barák se netěší takovému vytížení jako v minulé sezoně. Za Fiorentinu na podzim sice poměrně pravidelně nastupoval v Evropské konferenční lize, v níž si Fialky zajistily postup do jarní fáze, v Serii A se však v neděli představil teprve popáté v ročníku. V domácím zápase s Veronou, jejíž barvy hájil do loňského srpna, vyběhl na trávník se začátkem druhého poločasu. Tou dobou panoval bezbrankový stav, který v závěru změnil gólem na konečných 1:0 pro domácí Lucas Beltrán. Barák zaujal jen žlutou kartou za kritiku rozhodčího, ohodnocen byl známkou 6.5.

Nehráli: David Zima, Turín FC, Daniel Samek, Lecce

Ondřej Lingr ve Feyenoordu paběrkuje, za poslední dva měsíce za něj odehrál něco málo přes hodinu. V posledním letošním utkání Eredivisie se ukázal na ligovém trávníku poprvé od konce října. Obhájci titulu si zajeli do Almela pro suverénní vítězství 4:0 nad Heraclesem a reprezentační záložník byl na hřiště vpuštěn v 82. minutě. Stihl se dostat do dvou šancí. Nejdřív jeho hlavičku z bezprostřední blízkosti zlikvidoval Michael Brouwer, poté Lingr těsně minul pravou tyč. Mezitím předvedl i zakončení patou po rohu, na zářijovou trefu proti Heerenveenu však nenavázal. Hodnocen nebyl.

V základní sestavě Twente, které zavítalo na hřiště Sparty Rotterdam, nescházel Michal Sadílek. V divokém duelu se hosté ujali vedení v nastavení úvodního poločasu, jenže byť domácí hráli celou druhou půli v oslabení, dokázali v rozmezí 51. a 55. minuty ze dvou penalt skóre otočit. Druhý pokutový kop zavinil Sadílek a za faul viděl žlutou kartu. V 83. minutě byl reprezentační záložník blízko vyrovnání, jeho přízemní střelu z hranice šestnáctky ale zneškodnil brankář. Bod za remízu 2:2 zajistil celku z Enschede v 91. minutě Naci Unuvar. Sadílek odehrál celé utkání a dostal známku 6.7.

Výběr z dalších soutěží

Ondřej Kúdela se poprvé od konce září gólově prosadil v indonéské lize, v 94. minutě rozhodl z penalty o vítězství Persije nad PSS Sleman 1:0. Pro někdejšího stopera Slavie i národního rýmu to byla třetí branka v sezoně a celkově pátá v exotickém anagažmá, na kontě má i dvě asistence. Jeho týmu se však příliš nedaří, v tabulce je až osmý.

Daniel Smékal, který v létě odešel z Baníku do Skalice na hostování do konce sezony s možností předčasného zimního návratu, se v Niké lize po dvou měsících gólově prosadil. Při domácím vítězství 3:0 nad Podbrezovou zařídil druhou branku a vylepšil si bilanci na 3+1, třikrát skóroval i v poháru. Za páteční výkon si český útočník vysloužil známku 7.1.

Vladimír Darida po měsíci opět skóroval v řecké Superlize, ve 39. minutě domácího zápasu s OFI Kréta rozhodl jediným gólem o vítězství Arisu 1:0 Pro někdejšího reprezentačního kapitána to byla druhá branka v sezoně a celkově sedmá v celku ze Soluně, na kontě má i šest asistencí. Ohodnocen byl známkou 7.9, nejvyšší ze všech aktérů zápasu.

Pozn.: V Portugalsku Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Vláďa Darida v Řecku rozkvetl. Daří se mu. Dovedu si představit i scénář, že by v Berlíně zůstal, nabídka však zřejmě byla taková, že by se pomalu přesouval spíš do role mentora, což ve svém věku asi ještě nechtěl. Navíc Hertha měla složité období. Nedivím se Vláďovi, že po letech v Německu vzal rodinu a zamířili do Řecka, kde je krásné počasí a hraje ve slušném klubu. V Německu byl vnímaný jako člověk, na kterého moc lidí nechtělo hrát, protože běhal. A běhal hodně, klidně i přes 13 kilometrů.

Jakmile jsem se o něm bavil se spoluhráči v kabině, vždy jsme se shodli, že je opravdu složité s ním udržet krok. Dnes je to standard, aby střeďáci naběhali minimálně 11 kilometrů. Jakmile mají kolem šesti až osmi, už trenéři řeší, proč tomu tak je a ozývají se. A v tomhle ohledu tu Vláďa doslova trhal rekordy. Když se dnes s někým bavíte o fotbale a řeknete jméno Darida, každému v hlavě naskočí, že to byla běžecká mašina.

V Řecku mu to navíc sedlo i střelecky, je produktivní. Přijde mi, že to je podobný případ jako u Judea Bellinghama, kterého také v Realu posunuli víc dopředu a góly mu naskakují neskutečným tempem. Vím, že v jednu dobu se řešil Bellinghamův přesun k nám do Augsburgu, ale nakonec to nedopadlo. Myslím, že klub by si takového hráče ani nemohl finančně dovolit."