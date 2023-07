Leverkusen? Důležitou roli při výběru sehrál Xabi Alonso, říká po přestupu Grimaldo

Španělský levý obránce Alejandro Grimaldo (27) poskytl francouzské verzi Livesport Zpráv exkluzivní rozhovor o tom, proč se rozhodl jít za novou výzvou z Benfiky do německé Bundesligy. Od nadcházející sezony bude stejně jako Adam Hložek a Patrik Schick oblékat dres Bayeru Leverkusen.

Grimaldo odpovídal na otázky na akci v Madridu, kterou pořádala jeho agentura IAM Sports. V obsáhlém rozhovoru vysvětluje důvody, proč vyměnil Portugalsko za Německo.

Nevynechal ani vzpomínky na ligový titul s Benfikou. Ve 33 zápasech si připsal pět gólů a jedenáct asistencí. Celkově za portugalský celek od svého příchodu v lednu 2016 odehrál 303 zápasů.

Ve svých 27 letech jste na vrcholu kariéry. Přestupujete do Bundesligy. Jaké pocity ve vás po dohodnutí kontraktu s Leverkusenem převládají?

"Osobně to vnímám jako velký posun v kariéře. Byl na to ideální čas. Po skvělých osmi letech v Benfice musela přijít změna. Ozval se Bayer Leverkusen, který trénuje Xabi Alonso. Rozhodl jsem se tuto příležitost využít a vytěžit z ní maximum."

Než se dostaneme k Leverkusenu, zůstaňme u Benfiky. Máte za sebou skvělou sezonu. V náročném finiši jste se udrželi na prvním místě. Co rozhodlo ve váš prospěch, zejména po dubnové porážce s Portem?

"V prvé řadě je třeba říct, že vyhrát jakoukoli ligu není nikdy snadné. V Portugalsku o ni bojují tři, ne-li čtyři týmy. Velmi často je to těsné až do samého konce. Měli jsme velmi dobrý vstup do sezony, což nám pomohlo vybudovat si bodový náskok na Porto i Bragu. Na druhou stranu jsme hráli ve všech soutěžích, takže to bylo náročné. Ne vždy se vám podaří udržet požadovanou úroveň a vyrovnanost po celý rok. Přijdou období, kdy se vám nedaří. Zejména díky zkušenostem, které jsme s týmem získali, jsme věděli, že nás na konci sezony čeká těžký souboj s Portem. A když na to přišlo, v posledních pěti nebo šesti kolech jsme neprohráli. To jsou důvody, proč jsme dosáhli na dlouho vytoužený titul."

Hrál ve vaší kariéře v poslední době důležitou roli trenér Roger Schmidt?

"Samozřejmě. Roger byl pro mě velmi důležitý, stejně jako pro celý tým. Od prvního dne nám hráčům projevoval důvěru. Díky němu jsme vyrostli jako tým. Když dobře pracujete, výsledky jsou příznivé, všechno funguje, jak má. Tím pádem máte správný směr. Samozřejmě byl pro mě i pro klub důležitým aspektem."

Cítil jste potřebu změnit klub, abyste mohl dál růst jako hráč?

"Asi bych to tak úplně nespecifikoval. Spíše pro mě bylo důležité dostat se z komfortní zóny a mít možnost osobnostně růst. Je to nová výzva v mé kariéře a já ji přivítal s velkými ambicemi. Věřím, že vše půjde tak, jak má."

Není žádným tajemstvím, že o vaše služby mělo zájem několik evropských klubů v čele s Juventusem. Proč jste se rozhodl pro Bayer Leverkusen?

"Je pravda, že jsem měl na stole několik možností. Kontaktovaly mě kluby z různých zemí. Nakonec byl hlavním faktorem při výběru Xabi Alonso, který rozhodl, že jsem se dohodl na smlouvě s Bayerem Leverkusen. Chtěl jsem, aby mě trénoval. Zároveň se chci stát důležitou součástí jeho týmu. Mám pocit, že mi v těchto důležitých myšlenkách důvěřoval nejvíce. Udělal jsem důležitý krok a jsem si jistý, že byl správný."

Už jste si stihli promluvit i o dalších detailech?

"Ano, jistě. Mluvil jsem s ním několikrát. Soustředil jsem se na své povinnosti v Benfice, na boj o titul. Ale zároveň se nedalo vyhnout situaci, ve které jsem se nacházel. Volali mi z různých klubů. V této souvislosti na mé angažmá nejvíce naléhal Xabi Alonso. Věřil ve mě nejvíc a udělal vše pro to, aby mě přivedl do Leverkusenu. V tu chvíli jsem nad ničím jiným neváhal."

Jak moc se těšíte na práci pod jeho vedením?

"Velmi. Nesmírně mě láká, i proto jsem se tak rozhodl. Teď budu mít konečně možnost nechat se vést trenérem Xabim Alonsem. Vrátím se k předchozí otázce – umožní mi růst jako hráči."

Grimaldo je na obránce velmi produktivní. Livesport

Čeká vás nová liga. Poznáte jinou zemi a kulturu. Co od toho všeho očekáváte?

"Adaptace v nové zemi a v novém týmu není snadná. V tomto ohledu si však velmi věřím. Budu se soustředit na to, co bude trenérský štáb vyžadovat, a na své povinnosti. Mám důvěru trenéra, což je nejdůležitější. Pro mou rodinu bude tento krok, který jsem učinil, také určitým osobním zadostiučiněním."

Když se podíváme na váš styl hry, nebojíte se útočit, což Xabi Alonso u obránců využívá. V minulé sezoně to ukázali Frimpong nebo Bakker. Budete se v tomto směru cítit dobře?

"Po prvním telefonátu od Xabiho Alonsa jsem začal tým sledovat a podrobně ho analyzovat. Je pravda, že obránci pod ním mají volnost. To je samozřejmě něco, co mě oslovilo. Vím, že s tímto systémem a způsobem hry mohu vytěžit maximum. Do Německa jedu, abych se dále rozvíjel."

Na svém postu patříte bezpochyby k nejlepším. Myslíte si, že Leverkusen pro vás bude ideálním odrazovým můstkem k tomu, aby jste se dostal do španělské reprezentace?

"Ano, to je další důvod, proč jsem si vybral tuto cestu. Už několik let podávám dobré výkony a v posledních sezonách jsem si v Portugalsku udržoval velmi vysokou úroveň. I proto jsem se rozhodl pro tuto změnu. Chci ukázat, že mohu hrát na této úrovni i v jiné lize. Tak proč bych nemohl být konečně povolán do španělské reprezentace?"