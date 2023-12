Minimálně ještě jeden rok pro legendu. Müller prodloužil smlouvu s Bayernem Mnichov

Müller prodloužil s Bayernem smlouvu do roku 2025.

Nikdy ve své kariéře nepůsobil jinde. Když byl ještě věkem žák, dostal se do mládežnických kategorií Bayernu a od té doby setrvává v Mnichově. A minimálně do roku 2025 se na tom nic měnit nebude. Thomas Müller (34) se poměrně rychle dohodnul s vedením klubu na prodloužení dlouholeté spolupráce o další sezonu.

Zkušený útočník nemá v Bavorsku tak neotřesitelnou pozici jako v sezonách minulých. Do hry naskakuje spíše z lavičky náhradníků, i tak je však stále platným článkem sestavy Stern des Südens. Pokud se dodrží podmínky nové smlouvy, završí v Bayernu celkem 25 roků.

"Bude to jen otázka dnů či dokonce hodin, než to bude oznámeno. Myslím si, že je v zájmu celého klubu, aby tu Müller zůstal s námi," uvedl v rozhovoru pro rakouskou televizní společnost ServusTV čestný prezident Bayernu Uli Hoeness ještě před oficiálním stanoviskem.

A měl pravdu. Müller pravděpodobně dlouho nepřemýšlel nad tím, že chce setrvat ve svém milovaném prostředí. Nejen sám Hoeness, ale i všichni fanoušci by si zkrátka Müllera stěží představili jinde. "On patří do Mnichova stejně jako Frauenkirche,” přirovnával hráče k metropolitní dominantě o dvou věžích klubový prezident Herbert Hainer. "Narodil se kousek za městem, vyrostl v tomto klubu. Jeho jméno je tu zapsáno v kronikách, je tu legendou," nebál se Hainer silných slov.

Doposud Müller odehrál v A-týmu Bayernu 684 utkání napříč všemi soutěžemi (rekordman Sepp Maier jich má na kontě 706) a zapsal přitom úctyhodných 237 branek. Motivaci má na každý pád pořád stejnou, jakkoli toho prožil během své kariéry zajisté hodně. Elán neztrácí. Jeho loajalita k bavorskému gigantovi je neměnná. "Chci se podílet na tom, abychom zůstali úspěšní, jako tým i celý klub," vzkazoval.

"Je pro mě důležité být zde a pomáhat řídit spoluhráče správným směrem. Chci potěšit fanoušky svými góly, pomáhat je vytvářet, chci ukázat lásku ke hře a vášeň pro fotbal. A doufejme, že také získáme spoustu dalších titulů."