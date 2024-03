Překvapení víkendu podle dat: Mohuč zpátky do starých kolejí a Horejšova premiéra rovnou s body?

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto vždy v pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Zatímco v minulé bundesligové sezoně se Mohuč dlouho pohybovala na pohárových příčkách, o které nakonec přišla až vinou špatné výsledkové série v samotném závěru, v aktuálním ročníku se tým postupně propadl až na sestupovou 17. příčku ligové tabulky. Reakce vedení na neutěšenou situaci přišla v polovině února, kdy se s týmem rozloučil kouč Jan Siewert, na jehož místo nastoupil Dán Bo Henriksen.

Bývalý lodivod Midtjyllandu nebo naposledy FC Curych zahájil nové angažmá suverénní výhrou doma proti Augsburgu a následně jeho svěřenci podali i přes prohru 1:2 sympatický výkon na hřišti vedoucího Bayeru Leverkusen. Vrátit se na vítěznou vlnu bude však proti Mönchengladbachu velmi obtížné. Není totiž pravděpodobné, že by se novému trenérovi za tak krátkou dobu povedlo napravit všechny problémy, které Mohuč v této sezoně provázejí.

Zejména se jedná o nefungující útok. Podle datových modelů si tým tvoří jen velmi malý objem střel z nebezpečných prostorů, což se promítlo také do celkového počtu 17 vstřelených branek ze hry, tedy v průměru jen 0,74 na jeden zápas. Hůř je na tom už pouze Kolín nad Rýnem. Před Henriksenovým příchodem hrála Mohuč vysoký obranný blok (zhruba na úrovni Lipska a Stuttgartu) a zatím se zdá, že by měla stejný přístup praktikovat i nadále. Nasvědčuje tomu nejen styl hry, jenž Dán praktikoval během svých předchozích štací, ale také průběh obou předešlých utkání.

Odvážný přístup by se ovšem nemusel o víkendu vyplatit. Gladbach se v této sezoně řadí na páté místo ve všech nejdůležitějších metrikách týkajících se brejkových situací, tedy v jejich celkovém počtu na zápas, vytvořených očekávaných brankách i reálných zásazích. Trefil se z nich už 14krát, což je o jednu branku méně než kolik jich z protiútoků zaznamenali Bayern Mnichov se Stuttgartem. Mohuč naopak z těchto situací inkasovala už desetkrát.

Obrovskou ztrátou bude pro domácí absence Anthonyho Caciho. Druhý nejvytíženější hráč týmu patří mezi nejlépe bránící krajní beky Bundesligy, a protože si soupeř vytváří největší objem šancí právě na jeho straně, bude takřka nemožné jeho schopnosti adekvátně nahradit. Nehledě na to, že se jedná o zcela klíčového hráče také v rozehrávce. To vše nasvědčuje tomu, že Borussia neodjede z Mohuče s prázdnou.

Pro oba týmy jde o nesmírně důležité utkání. Montpellier se drží nad barážovou šestnáctou příčkou pouze o skóre před Lorientem, zatímco Štrasburk má k dobru pouhé tři body. Nutno však podotknout, že se oba celky dostaly do svízelné situace především v důsledku velmi nepříznivého losu posledních týdnů.

Montpellier se v předešlých pěti utkáních střetl s Lille, Rennes, Lyonem a naposledy s Marseille, přičemž z těchto duelů vytěžil pouze jediný bod. A podobně na tom byli také hosté, kteří se v únoru museli sklonit před PSG, Lens nebo druhým Brestem.

Podle metriky očekávaných bodů, která hodnotí kvalitu vytvořených i povolených šancí a následně počítá pravděpodobnost, s jakou by měly týmy bodovat, by se měly oba celky nacházet s totožným ziskem okolo 11. příčky tabulky Ligue 1. A protože by do hry neměly vstupovat výrazné absence na jedné nebo druhé straně, zápas jednoznačného favorita nemá.

V důležitých metrikách se jedná o dva výkonnostně velmi podobné celky, ve prospěch Štrasburku hovoří velmi dobrá obrana v zápasech proti brejkovým týmům, mezi které se řadí právě Montpellier. Hosté mají zároveň také velmi variabilní plán ve finální třetině hřiště a podle analýzy tvorby šancí by se měli dostávat k nebezpečným přihrávkám v okolí soupeřova vápna. Stejně jako tomu bylo v prvním vzájemném utkání sezony, které sice skončilo remizou 2:2, ovšem Štrasburk kontroloval hru a vytvořil si výrazně lepší šance.

Velmi pikantní podtext bude mít sobotní utkání FORTUNA:LIGY mezi jedenáctým Jabloncem a dvanáctým Hradcem Králové, a to nejenom kvůli současnému postavení obou týmů v ligové tabulce. Na lavičce Votroků totiž ve středu ze zdravotních důvodů skončil trenér Václav Kotal, jehož ve funkci nahradil bývalý jablonecký kouč David Horejš. A přestože je příliš brzy na to, aby v novém týmu implementoval některé ze svých taktických prvků, rozhodně má proti svému bývalému zaměstnavateli slušnou šanci bodovat.

Z pohledu už zmíněné analytické metriky očekávaných bodů je Hradec dokonce šestým nejlepším ligovým týmem, což jasně dokazuje, v jak dobrém stavu Kotal tým svému nástupci předává. Jablonec by se měl podle stejného modelu pohybovat na devátém místě se zhruba tříbodovým odstupem. Lze proto očekávat spíše vyrovnanou bitvu, která se velmi pravděpodobně rozhodne ve vzduchu.

Tabulka podle očekávaných bodů. 11Hacks / Livesport

Horejš se bude snažit využít skvěle zvládnutých centrů Východočechů. Ty jsou v jejich podání velmi variabilní, neboť hráči jsou schopni posílat míče do nebezpečných prostorů jak ze strany, tak i z hloubky hřiště. Navíc se jejich um projevuje i při standardních situacích, z nichž jsou z hlediska vytvořeného xG čtvrtým nejlepším ligovým celkem, zatímco Jablonec patří při jejich bránění k těm nejhorším. Velkou hrozbou bude především stoper Filip Čihák, ovšem zakončovat dokáže ve vzduchu také množství dalších hráčů, což z Hradce dělá při standardních situacích nepředvídatelný tým.