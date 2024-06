TOP 6 potenciálních posil pro Bayern: Kompany vyhlíží hráče z Crystal Palace či Barcelony

Michael Olise by mohl být jedním z přestupových cílů Bayernu Mnichov.

Bayern čeká pod trenérem Vincentem Kompanym (38) nová éra a je zřejmé, že hlavním úkolem belgického nástupce Thomase Tuchela bude vrátit notoricky známou bavorskou značku na bundesligový trůn. Kromě realizačního týmu dozná změn i hráčský kádr a v té souvislosti se můžete spolu s námi podívat na pár známých tváří, které jsou momentálně spojovány s příchodem do Allianz Areny.

Jak vyšlo na serveru transfermarkt.com, do třetího týmu uplynulého ročníku německé ligy by mohl teoreticky zamířit osmadvacetiletý reprezentant Albionu Jack Grealish.

Bývalý hráč Aston Villy nebo Notts County v Manchesteru City operuje mezi základní sestavou a lavičkou náhradníků, s tím, že základ se ho týkal za celou sezonu Premier League pouze desetkrát. Aktuální kontrakt ho však váže k Etihad Stadium ještě na příští tři ročníky.

Statistiky Jacka Grealishe. Livesport

Sportovní úsek mnichovského obra zaujal v konkurenčním Lipsku i šestadvacetiletý Španěl Daniel Olmo, který si udělal jméno v Dinamu Záhřeb.

Na "wantlistu" se má navíc nalézat také jeho o pět let mladší krajan z Bilbaa Nico Williams, jenž debutoval v La Lize před více než třemi lety. V nedávno skončené sezoně zaznamenal osm soutěžních branek a svému baskickému zaměstnavateli pomohl k triumfu v Copa del Rey.

Další potenciální posilou pro Bayern se zdá být mládežnický reprezentant Francie Michael Olise, jenž už od mládí působí na Ostrovech a po Readingu je právě teď k zastižení v Crystal Palace. Deset vstřelených branek a šest asistencí v 19 zápasech Premier League – to je bilance, která zaujala skauty nejen v Mnichově. Tím spíš, že jde o středopolaře.

Olise za sebou má skvělou sezonu. Livesport

Na radaru nejslavnější německé značky je i jeho belgický vrstevník Amadou Onana z Evertonu, pro něhož by příchod do tamního prostředí nemusel být žádný velký šok, protože v minulosti už prošel Hoffenheimem i Hamburkem, se kterým díky druhé Bundeslize poprvé nakoukl do profesionálního fotbalu.

Až bude Barcelona o letních prázdninách čelit Manchesteru City, Realu Madrid nebo AC Milán, už by u toho nemusel být ani sedmadvacetiletý Nizozemec Frenkie de Jong. Ano, i bývalá hvězda Tilburgu a Ajaxu Amsterdam je s blížícím se létem spojována s Bayernem.

Na Camp Nou má za sebou odsloužených pět sezon a byť má pracovní dohodu ještě na další dva roky, s Katalánskem se klidně může rozloučit stejně jako jeho trenér Xavi. Zájem o záložníka má však také Arsenal.