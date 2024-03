Tuchel poblahopřál Leverkusenu k titulu a zkritizoval výkon proti BVB: Absolutně to nestačilo

Šance na obhajobu německého mistrovského titulu se posunula do oblasti teorie. Bayern Mnichov prohrál ve šlágru německé nejvyšší soutěže s Dortmundem 0:2 a na vedoucí Leverkusen ztrácí sedm kol před koncem sezony už třináct bodů. Kouč Bayernu Thomas Tuchel (50) po závěrečném hvizdu směrem k boji o titul jednoznačně prohlásil: "Gratuluji Leverkusenu."

Bitva Bayernu s Dortmundem v minulosti bývala duelem gigantů, kteří se perou o korunu pro fotbalového krále Německa. Tentokrát tomu bylo jinak, na prestiži to ale zápasu neubralo a porážka mnichovský tým bolela.

Tuchel, který už dávno vyhlásil, že po sezoně z Bayernu odejde, vypadal unaveně a otráveně zároveň. Podobně naladěný byl i hráč poražených Joshua Kimmich. "Naprosto frustrující, naprosto nevysvětlitelné," mračil se při rozhovoru pro Sky krátce závěrečném hvizdu.

Ostudný výkon

Pohled na tribuny Allianz Areny byl tristní. Fanoušci Bayernu houfně opouštěli svá místa již dlouho před závěrečným hvizdem. "V utkání proti BVB člověk nepotřebuje žádnou motivaci, přijde sama. Dopředu víte, jak důležitý zápas vás čeká. Ale my jsme tentokrát nic neukázali," nešetřil ostrými slovy. "Náš výkon připomínal to, jako když si užíváme Velikonoce. Nebyli jsme pro Borussii soupeřem," zlobil se německý reprezentant.

"Ve druhé půli to bylo o ničem, jako by se hrálo přátelské utkání," nechápavě kroutil hlavou. "Bez ohledu na tabulku, tohle se nám nikdy nemělo stát. A zvláště ne doma s Dortmundem. Pokud podáme výkon jako dnes, bude to těžké proti jakémukoli soupeři," dodal.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Motivaci do zbytku sezony ale rozhodně má. V Německu bude Euro, Bayern navíc pokračuje v Lize mistrů. "Každý z hráčů by se měl nad sebou zamyslet," uvedl Kimmich.

Pořádně zklamaný byl i trenér Bayernu Tuchel. "Je těžké náš výkon vysvětlit. Samozřejmě to absolutně nestačilo," hlesl. Hra podle něj nesnesla přísnější měřítko, chyběla rychlost. "Nebyla tam ani vášeň, proto musí přijít kritická slova," měl jasno.

Šance na titul v rovině teorie

Kouč nechtěl polemizovat o tom, nakolik měl na výkon jeho svěřenců vliv výsledek zápasu Leverkusen – Hoffenhem (2:1), kde hosté dlouho o gól vedli, ale Bayer nakonec vyhrál díky trefě Patrika Schicka z nastavení. "Možná to nějaký vliv mělo. Dlouho to bylo 0:1. Mysleli jsme si, že bychom mohli manko stáhnout, kdyby Bayer nevyhrál," přemýšlel nahlas Tuchel a pogratuloval Leverkusenu dopředu k titulu. "Do konce sezony zbývá sedm kol, Bayer vede o třináct bodů, nezbývá než pogratulovat," uvedl.

Že je, co se týče obhajoby titulu, zle, to věděl i útočník Thomas Müller. "Nejsem profesor matematiky, vím, že možnost získat mistrovský titul ještě existuje. Ale opravdu už to není pravděpodobné," přiznal i legendární útočník Bayernu.