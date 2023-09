Série bez obdržené branky? Máme štěstí. Baník chceme potrápit, hlásí trenér Záp

V lize hrával za Příbram, Teplice nebo Baník. V životopise má Zdeněk Koukal (39) také Viktorii Žižkov, kde působil později i v managementu a zaskakoval na trenérské lavičce. Na ní teď sedí v třetiligových Zápech. Je to pro něj první plná trenérská štace. A začal neskutečně. Před pohárovým utkáním s Baníkem má stoprocentní zápasovou úspěšnost a pozor – nula inkasovaných branek.

V sezoně jste zatím nedostali ani gól. Jak je to možné?

"Trefná otázka. Máme štěstí. Soupeře tolik nepouštíme do hry, takže moc šancí nemá. A když už ano, tak nás podrží brankář, který chytá hodně věcí navíc."

Skoro dva měsíce jedete bez inkasování. Není odkazování na štěstí příliš skromné?

"Já bych chtěl pochválit celé mužstvo, které opravdu pracuje poctivě dozadu. Začíná to od útočníků a jde to níž. Soupeřům nedáváme k dispozici velké šance, bývají tam občas i trefy do brankové konstrukce."

ČFL nesleduje každý. Na první pohled to vypadá, že hrajete totální beton. Je to tak?

"Máme trochu starší mužstvo. Nemůžeme se tím pádem třeba honit s rezervami, které v soutěži jsou, to by byla sebevražda, hrají tam mladí kluci. Vycházíme ze zabezpečené obrany, hrajeme na protiútoky. Zatím to vychází."

Fotbalistům Záp se úvod nové sezony vydařil na jedničku. SK Zápy

Gól vám dokonce nedalo v poháru ani druholigové Táborsko, jaký byl tento střet?

"Bylo to solidní utkání. Z naší strany velmi dobré. Těmto týmům se u nás nehraje dobře, máme menší hřiště. Tím pádem si nás nemohou tolik roztáhnout a otevřít. Do naší obrany se těžko dostává. Táborsko sice prokazovalo kvalitu, ale na takových hřištích se některé faktory mažou. Nám se podařilo dát gól a udrželi jsme to."

Jaké byly vaše cíle před sezonou? Případně jaké jsou teď?

"Cíle samozřejmě stanovené jsou, ale to, co se teď děje, je silný nadplán. Trochu jako sen. Jsme rádi, vážíme si toho, ale zároveň jsme pokorní. Snažíme se jít zápas od zápasu. Uvidíme, kam se dostaneme. Jedním z cílů pro mě bylo udělat z domácího stadionu nedobytné prostředí, což se zatím daří."

V minulé sezoně Zápy skončily šesté. Kde se přes léto stala změna?

"Sebe bych do toho moc nedával. Máme velmi dobré mužstvo, které je hodně fotbalové. Je doplněno o dva nebo tři zkušené borce, kteří výborně zapadli, hrají pravidelně a hodně pomáhají. Tým si sednul."

Jak velké téma to v klubu nebo kabině je?

"Jasně, kluci se o tom v kabině baví. Ale snažím se to uklidňovat, bereme každý zápas jednotlivě. Kluci makají, bojují. Nemáme třeba ani tolik tréninků, kolik bych si přál, ale zatím to velký problém nedělá."

Teď vás doma čeká Baník. Jste typ, který hráčům říká, aby si to šli užít, nebo chcete postup, i když to může znít troufale?

"Hrajeme doma, chtěli bychom Baník potrápit. Ale je to ligové mužstvo, je tam rozdíl dvou soutěží. Je to spíš zážitek pro hráče i celé město. Kluky budu nabádat k tomu, aby hráli naplno a na hranici svých možností. Je to otevřené, ale jsme nohama na zemi. Jsme ve třetí lize, ten rozdíl by měl být znatelný."

Pokud se nemýlím, je toto vaše první manažerská štace, že?

"Už jsem dojížděl sezonu na Žižkově, když se padalo do třetí ligy. Tolik se tam nedařilo, vědělo se, že jdeme dolů. Ale ano, Zápy jsou první štace, kde jsem si mohl složit tým a mít společnou přípravu."

Představoval jste si takový start do kariéry alespoň ve snu?

"Určitě ne! Přicházel jsem s nějakou vidinou, že bychom chtěli hrát nahoře, ale že se nám podaří něco takového, to nečekal nikdo. Ani já. Jsem za to moc rád. Ale zásluhy chci dát hráčům. Je to o nich, ne o mně. Ale mám z toho radost."