Suárez by s Interem Miami rád vyhrál MLS, svými výkony si chce zasloužit reprezentační dres

Luis Suárez (36) se v sobotu znovu setkal se svým bývalým spoluhráčem z Barcelony Lionelem Messim (36). Na tiskové konferenci vyjádřil zkušený útočník naději, že přestup do Interu Miami zvýší jeho šance na účast na červnovém turnaji Copa América v dresu Uruguaye. Kromě toho vyhlásil jihoamerický kanonýr také ambiciózní cíl směrem k sezoně MLS, v níž by s novým klubem rád oslavil titul.

Suárez se v sobotu zúčastnil prvního tréninku v Interu Miami po přestupu z brazilského klubu Gremio. V týmu MLS zkompletoval kvarteto bývalých hráčů Barcelony, přičemž jeho a Messiho doplňují ještě Španělé Jordi Alba a Sergio Busquets. Ti do klubu přestoupili v loňském roce.

Útočník, který během své bohaté kariéry hrál také za Ajax, Liverpool nebo Atlético Madrid, vstřelil v minulé sezoně za Gremio 26 gólů ve všech soutěžích a prohlásil, že ve svém novém klubu chce dosáhnout úspěchu.

"Fotbal je vždy o výzvách... a Inter Miami mi umožnil snít o vítězství v MLS, což se tomuto klubu ještě nikdy nepodařilo," nebál se stanovit si vysoké cíle pro sezonu, která začíná 21. února, na potréninkové tiskové konferenci Suárez.

Dodal, že je potěšen, že ve svém novém klubu našel staré přátele. "To, že se znovu setkáváme, hodně vypovídá o přátelství, které mezi námi panuje, o tom, jak dobře se známe na hřišti. A musíme se snažit si to užít a chtít vyhrávat, což je naše DNA," řekl. Připomněl také, že ho k přesunu na Floridu přemluvil spolumajitel klubu David Beckham.

Suárez (vlevo) a Messi (vpravo) na tréninku Interu Miami. AFP

Suárez uvedl, že veteránské jádro týmu, který trénuje bývalý kouč Barcelony či Argentiny Gerardo "Tata" Martino, se bude snažit učit a vést talentované mladíky. V Interu Miami podle něj nejde o věk, ale zejména o odhodlání a o obětavost, kterou hráči projevují.

Reprezentuji díky výkonům, ne díky jménu

138násobný reprezentant byl do uruguayského týmu povolán i pro listopadové kvalifikační zápasy na mistrovství světa a při vítězství 3:0 nad Bolívií nastoupil jako náhradník za útočníka Liverpoolu Darwina Núñeze. Suárez nyní doufá, že mu jeho forma zajistí místo také na turnaj Copa América, který se koná ve Spojených státech.

"Přijet do Spojených států s vědomím, že se zde turnaj letos hraje, je další plus. Bude ovšem záležet na mých výkonech na hřišti," řekl. "V listopadu jsem nastoupil po zásluze, díky dobrým zápasům v brazilské lize. Teď to bude stejné, záleží jak na tom budu fyzicky a jak budu hrát. Chci, aby trenér viděl, že mohu týmu přispět. Pokud nastoupím, bude to kvůli mým výkonům a ne kvůli jménu, které mám," doplnil.

Ke slovu se po tréninku dostal také šéf A-týmu Martino, který uvedl, že se mu líbilo sledovat čtveřici bývalých hráčů Barcelony opět v akci na hřišti. "Končili jsme trénink krátkým dvacetiminutovým zápasem. V něm bylo vidět, že tahle čtveřice nezapomněla, jak spolu hrát. Bylo to 20 minut krásného fotbalu," těšilo ho.

Miami čeká první přípravné utkání na novou sezonu 19. ledna proti reprezentaci Salvadoru v San Salvadoru. Po přátelském utkání proti FC Dallas v Texasu pak tým odletí 29. ledna do Saúdské Arábie, kde se utká s Al Hilalem, a poté nastoupí proti Al Nassru Cristiana Ronalda. Jen o tři dny později se pak Miami 4. února utká s týmem All-Star v Hongkongu a poté se přesune do Tokia k přátelskému utkání s klubem J-League Vissel Kóbe.

Předsezónní přípravu tým zakončí 15. února jediným domácím zápasem proti Messiho chlapeckému klubu Newell's Old Boys. O šest dní později zahájí sezonu MLS proti Realu Salt Lake.