Jihoameričtí fanoušci neudrželi emoce, během zápasu zasáhli hráče kamenem do hlavy

Utkání mezi argentinským klubem Rosario Central a uruguayským CA Peñarol v úvodním kole skupiny G jihoamerické Copa Libertadores poznamenaly výtržnosti fanoušků. Ke střetům došlo před zápasem i během něj a vzduchem létaly nejen dělbuchy a petardy, ale také kameny. Jeden z nich dokonce zasáhl do hlavy hráče uruguayského celku Maximiliana Oliveru.

K prvnímu střetu mezi oběma tábory fanoušků došlo nejprve zhruba hodinu před výkopem utkání hraného na domovském stadionu Rosaria El Gigante de Arroyito. Hostující příznivci byli pořadateli umístěni do spodního patra jižní tribuny obklopeného domácími sektory.

Zatímco příznivci Peñarolu házeli mezi domácí fanoušky dělbuchy a petardy, ti využili absence policejní síly, popadli tři kovová zábradlí a seshora je hodili na tribunu hostů, aniž by někoho zasáhli. Bezpečnostní složky následně zasáhly i za využití varovných výstřelů a skupina policistů vytvořila kordon, aby zabránila fanouškům se k sobě navzájem přiblížit, čímž se jí povedlo obnovit pořádek.

Při střetu nedošlo k žádným vážným zraněním. Několik fanoušků Peñarolu, kteří se dostali ze svého sektoru až na hrací plochu, policie zadržela.

Tím ovšem problémy neskončily, neboť obránce Peñarolu Olivera byl po konečném hvizdu zraněn v blízkosti levého oka poté, co ho do tváře zasáhl kámen. Dvaatřicetiletý Uruguayec na okamžik ztratil vědomí, načež se musel podrobit několika lékařským vyšetřením. Později byl z nemocnice propuštěn a neměl by mít trvalé následky.

"Jsem v pořádku. Kromě bolesti a několika stehů je všechno v pořádku. Jsem velmi rozzlobený z toho, jak hrozně se zacházelo s našimi fanoušky, s našimi lidmi. Ostuda," napsal Olivera později na Instagram.

Rosario Central už před zápasem varovalo své fanoušky před možnými sankcemi ze strany jihoamerické fotbalové federace CONMEBOL v případě nevhodného chování během zápasu. V důsledku násilností se ovšem vysokému trestu vystavuje i samotný klub jakožto pořadatel utkání.

Maximiliano Olivera po zásahu kamenem. AFP

Pokud jde o samotný sportovní výkon, o jediný gól zápasu se postaral argentinský zadák Carlos Quintana, který tím zajistil tři body domácímu týmu.