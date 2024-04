Překvapení víkendu podle dat: Vieira spřádá plány na Toulouse, Middlesbrough má kupu problémů

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto vždy v pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Ačkoliv oba celky nejsou přímo zapojeny do bojů o setrvání v Ligue 1, od barážové pozice je momentálně dělí pouze šest bodů a ani jeden z nich se proto nebude chtít ve zbylém průběhu soutěže dostat do obtížné situace. Sázkové kanceláře pasují do role favoritů domácí tým, ale data napovídají, že by se mělo jednat o přinejmenším vyrovnané klání. Dobrou představu o aktuální výkonnosti poskytuje metrika očekávaných bodů.

Ta bere v potaz kvalitu obdržených i vytvořených šancí a ukazuje, že počínaje prosincem si měla obě mužstva připsat shodný počet bodů. Hostující trenér Patrick Vieira o víkendu dovedl svůj tým k překvapivé, ovšem zcela zasloužené výhře 2:0 nad Rennes a navíc se mu už o týden dřív povedlo vyřešit svízelný problém ve středu pole. Zraněného defenzivního záložníka Ibrahima Sissoka se na důležité pozici rozhodl nahradit Andreyem Santosem, což se nakonec ukázalo jako chytrý tah.

Stále teprve 19letý mladík hostující z londýnské Chelsea do té chvíle sice odehrál v Ligue 1 pouhých 33 minut, ovšem v posledních dvou utkáních nejenže nastoupil v základní sestavě, navíc v obou případech vydržel na hřišti celých 90 minut, během nichž si počínal výtečně. Svými defenzivními zákroky zastavil obrovské množství slibně se rozvíjejících příležitostí a při aktivním odebírání míče měl závratnou úspěšnost 81 %.

Navíc předvedl řadu velmi chytrých přihrávek a díky dobrému pohybu byl jedním z nejvíc faulovaných hráčů na hřišti. Do jisté míry by proto mohl zastoupit svého stejně starého spoluhráče (a dalšího kmenového hráče Chelsea) Angela Gabriela, který se v tichosti stal jedním z nejkreativnějších hráčů francouzské nejvyšší soutěže, kvůli zranění však pravděpodobně vynechá i páté utkání v řadě.

Vieira do zápasu pravděpodobně nastoupí s cílem využít aktivního presinku soupeře ve vyšším středním bloku a okamžitě po zisku míče bude chtít hrozit z brejkových situací, které jsou jednou ze silných stránek Štrasburku. Naproti tomu Toulouse z rychlých kontrů povoluje svým soupeřům opravdu vysoký počet nebezpečných šancí a jen čtyři další ligové týmy z nich inkasovaly větší počet branek.

Do sobotního klání proti patnácté Swansea nastoupí hráči Middlesbrough se šestibodovým deficitem na příčky zajišťující účast v play off o Premier League. A přestože fanoušci stále sní šest kol před koncem o postupu mezi elitu, Middlesbrough má před sebou několik velkých překážek. Tou hlavní je současná rozsáhlá marodka, která čítá desítku hráčů.

A to včetně tří nejvytíženějších stoperů Daela Frye, Rava van den Berga a Paddyho McNaira, šikovného defenzivního záložníka Haydena Hackneyho či gólových křídel Marcuse Forsse s Rileym McGreerym. To všechno jsou hráči, jejichž dovednosti by se nyní týmu tuze hodily. Současná výsledková série šesti utkání bez prohry na první pohled žádnou krizi rozhodně nenaznačuje, bližší pohled ovšem odhalí, že ne vždy se jednalo o dominantní výkony.

Swansea navíc zkraje roku vstoupila do nové éry, kterou ohraničil příchod anglického kouče Luka Williamse. Pod jeho vedením už stihla odehrát 14 ligových zápasů, během nichž Williams týmu rychle zvládl vtisknout podstatně ofenzivnější tvář. Velšský celek v tomto období hraje nejvyšší obranný blok v lize a z hlediska vytvořených očekávaných branek má sedmý nejlepší útok.

Ve finální třetině upustil od centrů a obrovské množství střeleckých příležitostí si nově vytváří kolmými přihrávkami do vápna a zpětnými pasy z cutback zón. Proti v poslední době nejisté obraně domácích v čele s brankářem Diengem by se měl do možností opět dostat a dost možná bude sahat po bodech.

A ještě jednou pohled do středu tabulky anglické Championship, kde se spolu utkají dva přímí sousedé. Aktuální situace v Sunderlandu je velmi neutěšená. Po vyhazovu kouče Michaela Beala, který se u týmu navíc zdržel pouhé dva měsíce, se trenérské taktovky dočasně ujal Mike Dodds, pod jehož dozorem však tradiční klub prohrál hned sedm z devíti utkání a uspěl pouze jedinkrát.

Naproti tomu výkony Bristolu mají vzestupnou tendenci. V polovině uplynulého měsíce nejprve celek z jihozápadu Anglie sehrál zcela rovnocenné klání s pátým West Bromwichem, následně porazili třetí Leicester a o víkendu přidal další tři body. Tentokrát poté, co udržel na uzdě nebezpečný útok Plymouthu. Pokud by kritériem měla být forma, Bristol se jeví jako dobrá sázka na překvapení.

Ve střednědobém horizontu umožňuje obrana Sunderlandu soupeřům poměrně vysoký počet nebezpečných šancí, zatímco Bristol je od Vánoc sedmou nejlepší defenzivou z hlediska povoleného xG. V útoku sice patří mezi ty horší ligové týmy, ovšem ve finální třetině je variabilní. Ze sedmi minulých návštěv stadionu svého příštího protivníka navíc prohrál pouze jednou…