Janošek si zahraje druhou nizozemskou ligu. Opora Pardubic odchází do Bredy

Pardubice přišly o nejlepšího střelce minulé sezony. Ofenzivní záložník Dominik Janošek (25) přestoupil do druholigového nizozemského klubu NAC Breda a poprvé si vyzkouší zahraniční angažmá. S novým zaměstnavatelem podle jeho webu podepsal dvouletou smlouvu s opcí na další rok.

Janošek loni z Plzně přestoupil do Pardubic, kde prožil životní sezonu a Východočechům výrazně pomohl k záchraně. Ve 34 ligových zápasech vstřelil osm gólů, další branku přidal v baráži proti Příbrami. Bývalý reprezentant do 21 let v nejvyšší soutěži ještě nastupoval za Brno, Slovácko, Mladou Boleslav, Zlín a Ostravu. Celkem má na kontě 139 ligových utkání, 10 branek a devět asistencí.

"Po odchodu Odyssea Velanase jsme hledali ofenzivního kreativního záložníka, který umí dávat góly. S angažováním Dominika jsme velmi spokojeni, protože nám může přinést individuální extra kvalitu a je také opravdovým týmovým hráčem," uvedl technický ředitel Bredy Peter Maas.