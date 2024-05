Bude Hancko následovat Slota do Liverpoolu? Slovenský obránce by to považoval za splněný sen

2022 Sparta Praha, 2023 Feyenoord Rotterdam a v roce 2024 Liverpool? V případě slovenského reprezentačního obránce a jedné z defenzivních osobností Eredivisie Dávida Hancka (26) by klidně mohl nastat i takový scénář. Někdejší obránce Žiliny či Fiorentiny byl totiž spojován se slavnou značkou z města Beatles již v době, kdy se ještě nevědělo, že ji od letošního léta přebere jeho nadřízený z posledních dvou ročníků Arne Slot (45).

Nizozemskému odborníkovi, jenž vedl klub z Rotterdamu od roku 2021, Hancko premiérovou zahraniční výzvu moc přeje. Hráčsky pod ním totiž neskutečně vyrostl – a i z tohoto důvodu na něj nedá dopustit.

"Přeju mu to a myslím si, že je předurčen k úspěchu. Už to, že byl ve Feyenoordu i tuto sezonu, je pro mě trochu překvapení, protože je vynikající. Nemůžu říct, že změnil můj pohled na fotbal, ale tolik, kolik mě za ty dva roky naučil, za to mu můžu pouze děkovat. Je to kouč světových kvalit a dokáže držet kabinu pohromadě. Vždy jsem z něj cítil respekt a trochu strach. On byl tou hlavní postavou a co řekl, to platilo. Po fotbalové stránce je neuvěřitelný. Každá příprava na zápas mi dala neskutečnou sebedůvěru. I když jsme hráli proti gigantům, věděl jsem, že jsme do detailu připravení a máme různé varianty," vyznal se exsparťan, jehož slova nabídl server sport.aktuality.sk.

Hancko oslavuje zisk nizozemského poháru. Profimedia

S Anfieldem je však dlouhodobě spojováno i jeho jméno. Tím spíš, když už světová média spekulují, jakou z opor Feyenoordu si asi bývalý stratég Cambuuru i Alkmaaru na ostrovy vytáhne.

"Vtipkovali jsme o tom s agentem Branislavem Jašurekem (říkal, že Hancko půjde tam, kam Slot, pozn. red.), ale samozřejmě, kdybych mohl působit v jednom z nejlepších klubů na světě a hrát pod ním, tak by to byl pro mě sen. Pokud jde o můj přestup, hraje tam roli hodně věcí, stejně jako mě musí chtít i ten klub, ale nyní je zbytečné se nad tím pozastavovat. Soustředím se na Euro, to je pro mě teď to hlavní," poodkryl současné priority.

To, že je spojován s evropskými giganty, však úplně z hlavy vymazat nejde. "Vždy se to snažím brát jako pozitivní věc, která mě potkala, nebo i jako motivaci. Když se to zakládá na pravdě, snažím se ukázat, že na to mám a soustředit se jen na fotbal a myslet na nejbližší zápas. To je přesně to, co mě posouvá dopředu," informoval Hancko.

Ten už na v průběhu května pronesl, že přinejhorším zůstane v Rotterdamu, kde se mu daří, kde ho mají rádi fanoušci, kde je vyprodaný každý duel a kde si zahraje Ligu mistrů. "Nevnímám to tak, že bych musel přestoupit," doplnil. Pokud by se ale přeci jen hrálo s jinými kartami, žádaný obránce by nedodržel smlouvu o čtyři roky. Podepsáno má totiž až do června 2028.

Program slovenské reprezentace. Livesport

Feyenoord si ho mimochodem kupoval před necelými dvěma lety z Letné za něco málo přes osm milionů eur (200 milionů korun). Aktuálně u slovenského obránce svítí na webu transfermarkt.com suma 35 milionů eur (866 milionů korun), což je více než čtyřikrát víc.

Přehled mistrovství Evropy 2024