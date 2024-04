Dlouholetý šéf týmu Visma-Lease a Bike mění cyklistiku za fotbal, bude GM Alkmaaru

Jeden z nejlepších světových cyklistických týmů Visma-Lease a Bike přijde po sezoně o svého dlouholetého šéfa. Sportovní ředitel Merijn Zeeman (45) ve středu na oficiálním webu uvedl, že na konci roku ve funkci skončí a od 1. prosince bude generálním manažerem nizozemského fotbalového klubu AZ Alkmaar.

Zeeman do týmu, jenž dříve nesl na příklad název Rabobank, přišel v roce 2012. Sportovním ředitelem je od roku 2017. "Bylo to těžké rozhodnutí, které jsem udělal s těžkým srdcem. Ale mám za to, že pro rozvoj každého člověka je dobré, aby si kladl stále nové výzvy," uvedl Zeeman.

Pod jeho vedením se z nizozemského týmu stala jedna z nejúspěšnějších stájí v pelotonu. Loni se jí povedl unikátní kousek, když ještě pod názvem Jumbo-Visma ovládla všechny tři Grand Tours: Slovinec Primož Roglič vyhrál Giro d'Italia, Dán Jonas Vingegaard obhájil vítězství na Tour de France a Američan Sepp Kuss si dojel pro premiérový velký triumf na Vueltě.