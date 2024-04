Fatální následky opakovaných nárazů. Varane bije na poplach v souvislosti s otřesy mozku

Obránce Manchesteru United Raphaël Varane (30) vyzval odpovědné osoby, aby se o hráče lépe staraly. Narážel tím na vlastní zkušenost, neboť během své kariéry utrpěl několik otřesů mozku, které ho následně vyřadily ze hry.

"Když se podíváme na tři nejhorší zápasy mé kariéry, jsou tam minimálně dva, před kterými jsem měl několik dní otřes mozku," řekl francouzskému sportovnímu deníku L'Equipe Varane.

Francouzský obránce měl na mysli vyřazení národního týmu ve čtvrtfinále mistrovství světa 2014 proti Německu a prohru ve druhém osmifinálovém utkání Ligy mistrů v roce 2020, kdy hrál za Real Madrid proti Manchesteru City.

Několik dní před zápasem s Němci uvedl, že ho během osmifinálového utkání mistrovství světa proti Nigérii zasáhl míč z boku do hlavy. "Na začátku druhého poločasu došlo k centru, při kterém mě míč zasáhl do jednoho ze spánků a já jsem vběhl do sítě soupeřovy branky. Zápas jsem dohrál, ale jel jsem na autopilota. Byl jsem oslabený, ale nakonec jsem dohrál a vedl si poměrně dobře. Nikdy se však nedozvíme, co by se stalo, kdybych dostal další ránu do hlavy," uvedl Varane.

Mohlo to dopadnout špatně

"Když víte, že opakované otřesy mozku mají potenciálně fatální následky, řeknete si, že to mohlo dopadnout velmi špatně. Jako fotbalisté na nejvyšší úrovni jsme na bolest zvyklí. Jsme tak trochu jako vojáci, tvrdí chlapi, symboly fyzické síly, ale otřesy mozku mají příznaky, které jsou celkem neviditelné," pokračoval Varane.

"Musíme mluvit o nebezpečích spojených se syndromem druhého nárazu a s opakovanými údery míčem způsobenými hrou hlavou," uvedl Francouz, který mimo jiné vyzval ke snížení počtu hlavičkových soubojů během tréninků, aby se rizika snížila.

Varane k tématu otřesů mozku. Opta by Stats Perform

Syndrom druhého nárazu vzniká, když po druhém otřesu mozku dojde k otoku mozku dříve, než odezní příznaky předchozího otřesu mozku.

V Anglii žaluje řídící orgány deset bývalých profesionálních hráčů a rodiny sedmi dalších, kteří zemřeli. Tyto instituce ovšem tvrdí, že si hráči byli "vždy dokonale vědomi" rizika otřesu mozku a poranění mozku u fotbalistů, aniž by přijali potřebná opatření.