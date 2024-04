Derby Week: Liverpool a Manchester – hnací motory průmyslové revoluce i anglického fotbalu

Severozápad Anglie byl od 19. století hnacím motorem průmyslové revoluce. Dvě největší města regionu – Manchester a Liverpool – spolu sváděla souboj o to, které z nich bude hlavním průmyslovým centrem Anglie, potažmo celého světa. A rivalita mezi nimi vydržela dodnes, jen se přesunula na fobalové trávníky. United nyní mohou svému konkurentovi zkomplikovat cestu za titulem.

Obě sídla od sebe dělí pouhých 50 kilometrů a už v roce 1830 byla propojena první meziměstskou železnicí na světě. Na konci 19. století se vztahy mezi městy vyostřily. Důvodem bylo to, že manchesterští průmyslníci vystavěli svůj vlastní lodní kanál, který víceméně kopíruje přirozenou vodní cestu od liverpoolského přístavu po řece Mersey. Už totiž dál nechtěli platit přemrštěné sumy, které jim Liverpoolští za dovoz zboží účtovali. Z Manchesteru se tak rázem stal také jeden z nejvýznamnějších mořských přístavů světa a konkurenční boj obou měst se vyšrouboval na nejvyšší možnou úroveň.

Na konci 19. století začínal mít čím dál větší společenskou prestiž i fotbal, který s rozvojem průmyslu v Anglii velmi úzce souvisí. Soupeření mezi Manchesterem a Liverpoolem se z továren a obchodních burz rozrostlo i na fotbalová hřiště. Rivalitu na anglickém severozápadě umocňoval fakt, že se v obou městech vyprofilovaly velmi úspěšné kluby, z toho dva dokonce zcela nejlepší v rámci celé Anglie – Liverpool FC a Manchester United.

Liverpool FC a Manchester United mají velké rivaly i v rámci svých měst. Víc než jen zápas – fotbalová derby v Anglii / Miroslav Šifta, P3K

Oba giganti se předhánějí na špičce pomyslného žebříčku anglických klubů s největším počtem trofejí. Ve vitrínách jich mají suverénně nejvíc. Aktuálně se vedení ujal LFC, který výhrou v únorovém finále Ligového poháru získal už svou 68. trofej.

United se stali nejčastěji mistrem anglické ligy (20krát), Liverpoolu na vyrovnání tohoto rekordu chybí jediný primát. V průběhu let, především ve druhé polovině 20. století, se oba kluby střídaly na výsluní anglického (i evropského) fotbalu. Zlatá éra Liverpoolu od 70. do 80. let znamenala, že Rudí ďáblové z Manchesteru museli čekat na titul 26 let.

Naopak poté, během nadvlády United v 90. letech a na začátku tisíciletí, zažili "období sucha" Reds, kteří byli bez titulu dokonce celé tři dekády. Napjaté vztahy mezi oběma soupeři dokazuje i to, že spolu neobchodují. Posledním hráčem, který přešel z jednoho klubu do druhého, byl Phil Chisnall v roce 1964.

Největší rivalita anglického fotbalu

Liverpool FC i Manchester United mají také své velké městské rivaly. Souboj o Liverpool mezi LFC a Evertonem se nazývá Merseyside derby podle řeky, která tu ústí do Irského moře. Manchesterské derby je samozřejmě bitvou mezi United a City.

Soupeření mezi Liverpoolem a United dostalo jméno podle celého regionu jako Severozápadní derby (North-West derby). Navzdory tomu, že v posledních letech se mezi nejlepší anglické týmy jednoznačně zařadil i Manchester City, z historického hlediska je stále nejsilnější a nejžhavější rivalitou právě North-West derby mezi Reds a Rudými ďábly.

Z dosavadních 213 vzájemných zápasů mají lepší bilanci United (83 výher), LFC vyhrál 71 duelů a 59 jich skončilo remízou. Liverpool má však ve svých řadách historicky nejlepšího střelce derby Mohameda Salaha (13 gólů). Samotné hráče i všechny příznivce United straší ve snech rekordní prohra s odvěkým rivalem z minulé sezony (v březnu 2023 Reds deklasovali Rudé ďábly 7:0).

Minulé North-West derby v rámci čtvrtfinále FA Cupu přineslo mnoho zvratů a krásných gólů (United se radovali z výhry 4:3 po prodloužení). Jen o tři týdny později, v neděli 7. dubna od 16:30 se derby odehraje i na půdě Premier League, a to opět v Manchesteru. Jaké představení v "Divadle snů", neboli na Old Trafford, proběhne tentokrát, sledujte na Livesportu.

Další derby týdne

Středa 3. dubna

Řecko – Super League

Panathinaikos FC – AEK Atény

Athenian derby (Aténské derby)

V Aténách, hlavním městě Řecka, sídlí takzvaná Velká trojka, tři nejúspěšnější kluby v zemi. Jsou jimi Olympiakos (47 titulů), Panathinaiko0s (20) a AEK (13, úřadující mistr). Vztahy v trojlístku popisoval Derby Week už dřív. AEK je v nadstavbové skupině o titul první, Panathinaikos třetí.

Chorvatsko – Hrvatski nogometni kup (pohár)

Hajduk Split – Dinamo Záhřeb

Vječni derby (Věčné derby)

Odvěcí rivalové ze dvou největších chorvatských měst – Dinamo Záhřeb a Hajduk Split – se střetli v sobotu 30. března v rámci ligy (1:0 pro Dinamo) a hned ve středu se takzvané Věčné derby odehraje znovu, a to v rámci semifinále Chorvatského poháru a znovu ve Splitu.

Pátek 5. dubna

Irsko – Premier Division

St. Patricks – Shamrock Rovers

South Dublin derby (Derby jižního Dublinu)

Rivalita mezi dublinskými kluby St. Patricks a Shamrock Rovers roste až v posledních letech. Důvodem je to, že se Shamrock Rovers, nejúspěšnější irský klub, v roce 2009 přestěhoval na nový stadion Tallaght v jižní části hlavního města, kde v minulosti fotbalově vládli hráči St. Patricks.

Sobota 6. dubna

Austrálie – A-League

Melbourne Victory – Melbourne City

Melbourne derby (Melbournské derby)

Melbourne je po Sydney druhým největším městem Austrálie. Žije v něm na pět milionů lidí a také dva prvoligové kluby. Ty spolu mají velmi vyrovnanou bilanci – oba vyhrály shodně 15 derby, 13 vzájemných zápasů skončilo remízou. City i Victory získaly po třech mistrovských titulech.

Anglie – Championship (2. liga)

Norwich City – Ipswich Town

Old Farm Derby ("Staré farmářské derby")

Východní část Anglie je pro svou úrodnou půdu významnou zemědělskou oblastí. Klání dvou největších tamních klubů se proto nazývá Old Farm derby, což je vtipná hříčka s označením slavného Old Firm Derby z Glasgow mezi Celtikem a Rangers. Old Farm derby se Derby Week věnoval podrobněji dřív.

Itálie – Serie A

AS Řím – Lazio Řím

Derby della Capitale (Derby hlavního města)

Římské derby mezi AS a Laziem patří mezi nejvypjatější na světě. Nechvalně proslulí jsou především fanoušci Lazia. Některé ultras skupiny příznivců tohoto klubu používají na svých transparentech nacistickou symboliku a často rasisticky urážejí hráče tmavé pleti v týmu rivala.

Česko – FORTUNA:LIGA

Slavia Praha – Bohemians 1905

Vršovické derby

Vedle derby pražských "S" mezi největšími kluby Spartou a Slavií se v Praze odehrávají i různá "malá pražská derby". Jedním z nich je zápas Slavie s Bohemians 1905. Oba celky sídlí ve Vršovicích, kde mezi zastávkou Slavie a zastávkou Bohemians staví tramvaj pouze jednou.

Portugalsko – Primeira Liga

Sporting – Benfica

Dérbi da Capital (Derby o hlavní město)

V úterý lisabonské derby v rámci semifinále Portugalského poháru skončilo remízou 2:2. Jednalo se už o odvetu. Díky výhře v prvním klání 2:1 se z postupu do finále raduje Sporting. S Benfikou se střetne ihned i v lize, oba sokové jsou momentálně v přímém souboji o čelo tabulky.

Brazílie – Campeonato Cearense (státní liga)

Ceará SC – Fortaleza

Rei do Ceará (Zápas o krále státu Ceará)

Fortaleza působí na celonárodní úrovni v nejvyšší brazilské soutěži, Ceará SC hraje 2. ligu. V rámci ligy státu Ceará jsou to však dva největší kluby, které se tradičně perou o titul. Je tomu tak i v této sezoně. Nyní je na programu už odveta finále play off, první zápas skončil 0:0.

Neděle 7. dubna

USA – Major League Soccer

Los Angeles FC – Los Angeles Galaxy

El Tráfico alias Los Angeles derby

El Tráfico je i přes svou krátkou historii derby plné gólů, fotbalových hvězd, vyprodaných stadionů, ale i kontroverzí a vzájemné nenávisti. Přezdívka derby vychází z faktu, že Los Angeles je notoricky známé pro příšerné dopravní zácpy. O El Tráfiku vyprávěl Derby Week při příležitosti zatím posledního klání (LAFC zvítězilo 4:2).

Nizozemsko – Eredivisie

Vitesse Arnhem – NEC Nijmegen

Gelderse derby (Gelderlandské derby)

Města Arnhem a Nijmegen leží jen 20 kilometrů od sebe v nizozemské provincii Gelderland. Arnhem je hlavním sídlem provincie, "kancelářským" centrem služeb a obchodu. Nijmegen je populačně větší a je naopak převážně dělnickým, průmyslovým centrem, i proto mezi oběma kluby panuje silná rivalita.

Skotsko – Premiership

Rangers – Celtic

Old Firm derby (Derby "starých známých")

Rangers vznikli v roce 1872, druhý z velkých glasgowských klubů – Celtic – byl založen "až" v roce 1887. První vzájemný zápas, první glasgowské derby, proběhl v roce 1888. Postupem času se z obou celků stali obrovští rivalové a jejich duelům se začalo přezdívat Old Firm derby, což by se dalo přeložit jako derby "starých známých".

Bulharsko – Parva liga

Levski Sofia – CSKA Sofia

Večnoto derby (Večné derby)

Kluby CSKA a Levski rozdělovaly bulharskou společnost na červenou a modrou polovinu (a to ve všech možných významech) především v dobách minulého režimu. I přes mnohé eskapády včetně finanční nestability v případě obou klubů, a navzdory nadvládě Ludogorce Razgrad, který vyhrál posledních 11 titulů, jsou CSKA a Levski stále nejpopulárnějšími celky v rámci celého Bulharska.

Nizozemsko – Eredivisie

Feyenoord Rotterdam – Ajax Amsterdam

De Klassieker (Klasika)

Amsterdam je hlavní a populačně největší město Nizozemska. Rotterdam je druhým největším sídlem a obrovským přístavem. Panuje nimi velká rivalita, která se odráží samozřejmě i ve fotbale. Ajax je podle počtu titulů nejlepším týmem země (získal jich 36), Feyenoord je v historických tabulkách třetí (16 titulů).

Belgie – Jupiler Pro League

Club Bruggy – Anderlecht

De Topper ("Topový zápas")

Tato rivalita je historicky největším zápasem belgického fotbalu především pro Vlámy, nizozemsky hovořící belgický národ. Proto je v nizozemštině (vlámština je jen dialektem v rámci nizozemštiny) označován jako De Topper nebo De Klassieker (Klasika). De Topper nyní v belgické lize proběhne dvakrát v rámci nadstavbové části o titul.

Řecko – Super League

AEK Atény – PAOK Soluň

Double-headed eagles derby (Derby dvouhlavých orlů)

Písmeno K v případě zkratek obou klubů odkazuje ke Konstantinopoli (dnešnímu Istanbulu). Právě odtud poházejí zakladatelé obou klubů, kterými byli řečtí uprchlíci (víc v Derby Weeku, který se věnoval rivalitám aténských klubů). Symbolem Konstantinopole je dvouhlavý orel, což je další pojítko mezi oběma soupeři.

Chorvatsko – HNL

HNK Rijeka – Hajduk Split

Jadranski derby (Jadranské derby)

Jadranské derby mezi dvěma největšími kluby z pobřežních chorvatských měst Rijeky a Splitu je proslulé bouřlivou atmosférou, kterou mají na svědomí fanouškovská uskupení obou klubů – takzvaná Torcida Hajduku Split a Armada, která stojí za fotbalisty HNK Rijeka.

Turecko – Süper Lig

Galatasaray – Fenerbahce

Kitalararasi Derbi (Mezikontinentální derby)

Fenerbahce (28 titulů) a Galatasaray (24 titulů) jsou dva nejúspěšnější turecké kluby. Jejich derby se nazývá Interkontinentální, protože Fenerbahce sídlí na asijském břehu průlivu Bospor a Galatasaray je klubem z evropské části Istanbulu. O tomto i dalších istanbulských derby pojednával Derby Week dřív.

Brazílie – Campeonato Mineiro (státní liga)

Cruzeiro – Atlético Mineiro

Clássico Mineiro

Atlético Mineiro a Cruzeiro jsou kluby z Belo Horizonte, metropole brazilského státu Minas Gerais. Jejich derby se označuje přídomkem "mineiro" – takzvaným obyvatelským jménem (demonymem) pro něco, co pochází právě z Minas Gerais. Nyní se Clássico Mineiro odehrává přímo ve finále státní ligy. První část finálového dvojzápasu skončila remízou 2:2, nyní je na řadě rozhodující odveta.