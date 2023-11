Highlighty víkendu: Dimarco dal gól roku, dominantní PSV i oslavy v Malmö

Před reprezentační pauzou se ještě jednou podíváme na to nejlepší, nejhorší a nejzajímavější ze světového fotbalu. V tradiční rubrice Livesport Zpráv tento týden nemůže chybět neuvěřitelný gól Federica Dimarca, neporažené PSV nebo další rekordní zápis Harryho Kanea.

Gól víkendu

Pokud sledujete Highlighty víkendu pravidelně, všímáte si, že se v této sezoně urodilo dost gólů z půlky hřiště. Tento týden jsme mohli vybrat dokonce ze dvou. Anglický záložník Jonjo Shelvey si tímto přesně mířeným obloučkem za turecký Caykur Rizespor vysloužil čestné druhé místo.

Nejlepší brankou ale musíme vyhlásit trefu, která bude aspirovat na Puskásovu cenu pro gól roku. Federico Dimarco z Interu dostal v utkání s Frosinone míč u levé postranní čáry do běhu a místo toho, aby si začal klestit cestu směrem k pokutovému území, rozhodl se rovnou vystřelit. Výsledek? Vítězný gól, který se nebude jen tak opakovat. "Nejdřív jsem viděl nabíhat Denzela (Dumfriese), ale pak jsem si všiml, že je gólman vystoupený z branky. Tak jsem to zkusil. Naštěstí to vyšlo, kdyby ne, asi bych si od fanoušků vyslechl nadávky," usmíval se střelec.

Smolař víkendu

Tottenham v lize dlouho držel neporazitelnost, australský sympaťák Ange Postecoglou se stal třikrát za sebou manažerem měsíce. Jenže pak se něco zlomilo. Spurs padli s trápící se Chelsea jasně 1:4, zápas navíc po dvou červených kartách dohrávali v devíti. Týden nato se mohli oklepat proti Wolves a všechno vypadalo nadějně, protože ještě v 90. minutě vedli 1:0. Wolverhampton se ale vzepřel k mocnému obratu a v sedmé minutě nastavení gólem Maria Leminy urval všechny body. Spurs tak z fantastické formy padají rovnou do krize a přes reprezentační přestávku se musejí dát dohromady.

Ze sociálních sítí

Krize trápí i Newcastle. Zaprvé zdravotní, protože marodka Strak naroste snad každý týden o jednoho nebo dva hráče, a v následku toho i výsledková. Po prohře 0:2 v Bournemouthu se lídr Kieran Trippier dokonce musel zpovídat před nespokojenými fanoušky. "Že tomu nedáváme všechno? A kolik máme zranění?" hájil se naštvaný zadák.

Statistika víkendu

"Miluju tady každou sekundu," nechal se slyšet Harry Kane, když se ho ptali na působení v Mnichově. Není se čemu divit, když snad každý týden přepisuje historické rekordy. Po hattricku v Der Klassikeru proti Dortmundu se trefil dvakrát i proti Heidenheimu a za 11 zápasů už má na kontě 17 gólů. To se nepovedlo ani Robertu Lewandowskému nebo Gerdu Müllerovi, kteří v Mnichově dosáhli velkých věcí. Fanoušci Bayernu musejí být z nové posily víc než nadšení.

Příběh víkendu

Nedávno jsme tu rozebírali pád Ajaxu, je tak fér se podívat i na druhou stranu tabulky nizozemské Eredivisie. PSV zažívá (zatím) čtvrtý nejlepší start v ligové historii, vyhrálo všech 12 zápasů – Ajax měl v sezoně 1995/96 o něco lepší skóre, samo PSV v ročníku 2017/18 začalo 13 výhrami, v sezoně 1987/88 jich bylo dokonce 17. Tým Petera Bosze naprosto dominuje, dává 3,8 gólu na zápas, dostává jen 0,4 a už teď má v čele soutěže sedmibodový náskok. Když se v Eindhovenu nic nepokazí, o nizozemském titulu může být rozhodnuto už brzy...

Fotka víkendu

Švédská liga se hraje systémem jaro-podzim a proto už teď zná svého mistra. Titul získali fotbalisté Malmö, kteří v bouřlivé atmosféře napěchovaného Eleda Stadionu porazili přímého konkurenta o nejvyšší příčku Elfsborg. Gól, který zařídil korunovaci šampionů, vstřelil z penalty útočník Isaac Kiese Thelin, který byl pochopitelně i v centru oslav.