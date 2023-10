Highlighty víkendu: Gigant na dně, dojemné příběhy z Nizozemska i rozpadlá pevnost United

Fotbalový víkend je pestrý a nabitý zajímavými momenty. To nejlepší, nejhorší, nejzajímavější a nejdivnější budou pro vás Livesport Zprávy shromažďovat v týdeníku. Tentokrát se hned třikrát podíváme do nizozemské Eredivisie, kde se párkrát dojmeme, ale také jednou zhrozíme nad výkony nejslavnějšího klubu. K tomu si posvítíme na střelce-smolaře v Itálii a Kaneovu parádu.

Gól víkendu

Zápas Bayernu Mnichov s Darmstadtem byl nabitý příběhy. Do branky se po téměř roce vrátil Manuer Neuer, Bavoři nastříleli všech osm gólů za druhý poločas, navíc padly hned tři červené karty. Všechny ale zastínil Harry Kane. Anglický kanonýr od kritiků často slýchal, že je "dorážeč", co všechny góly dává z pokutového území. Pravda je taková, že kapitán anglické reprezentace má vytříbenou techniku, což ukázal, když brankáře Marcela Schuhena překonal přesně mířenou trefou z vlastní poloviny hřiště. Zkrátka nádhera.

Smolař víkendu

Od osmigólové kanonády a střelce Kanea se přesouváme k někomu, na koho se před brankou lepí ohromná smůla. Útočník Juventusu Moise Kean se v lize trefil naposledy v dubnu proti Hellasu Verona. Když stejný soupeř zavítal na Allianz Stadium v sobotu, třiadvacetiletý forvard doufal, že právě proti němu půlroční čekání na gól protrhne. Přání se mu málem splnilo hned dvakrát, oba zásahy mu ale škrtnul VAR. První z nich kvůli podivnému ofsajdu... Keanovým jediným zápisem do statistik tak zůstala žlutá karta.

Ze sociálních sítí

Všichni asi známe člověka, pro kterého fotbal a konkrétně jeho nejoblíbenější klub znamenají všechno na světě. Jeden takový fanoušek je zdrojem dojemného příběhu z Nizozemska. Posledním přáním muže trpícího nevyléčitelnou nemocí bylo vidět ještě jednou svůj milovaný celek Vitesse. Zápas se Zwolle, ve kterém tým z Arnhemu zachránil v závěru remízu 1:1, sledoval na stadionu z nemocničního lůžka v doprovodu rodiny.

Statistika víkendu

Old Trafford, to je Divadlo snů, ale taky nedobytná pevnost. To platilo alespoň v době, kdy Manchester United řídil přísný boss Sir Alex Ferguson. Legendární Skot vedl Rudé ďábly neuvěřitelných 26 let a během nich poznal domácí ligovou porážku jen čtyřiatřicetkrát. Stejný počet proher United na Old Trafford v Premier League zaznamenali za posledních 10 let, tedy od chvíle, kdy ikonický trenér odešel do důchodu. Co hůř, 34. prohra přišla v manchesterském derby proti úřadujícím šampionům City, kteří rivaly v červených dresech přejeli ve všech ohledech.

Příběh víkendu

Když kapitán Dušan Tadič v létě oznámil, že chce s Ajaxem předčasně rozvázat smlouvu kvůli nedostatečné kvalitě hráčského kádru, mnozí nechápali. Nejslavnější nizozemský klub na tom přece nemůže být tak špatně, že ne? Srbské ofenzivní eso se však ukázalo býti prorokem. Gigant z Amsterdamu je v naprostém rozkladu, po prohře 2:5 s ligovými lídry PSV Eindhoven (které mimochodem vede Peter Bosz, ještě před pár lety trenér Ajaxu) se propadl na poslední místo.

S pěti body a jedinou výhrou v osmi zápasech. Za 123 let existence na tom nikdy takhle špatně nebyl. Klub už stačil opustit sportovní ředitel Sven Mislintat, který přivedl řadu nekvalitních posil, i kouč Maurice Steijn. Nový trenér John van 't Schip bude mít se zachráněním katastrofické sezony plné ruce práce a nejspíš nebude moci sáhnout pro pomoc do velebené akademie. Jong Ajax, mladičký B tým, je totiž ve druhé lize taktéž na posledním místě...

Ajax je zvyklý bojovat na opačném konci tabulky. Livesport

Fotka víkendu

Ještě potřetí zůstaneme v Nizozemsku. Zkušený útočník Bas Dost gólem a asistencí řídil výhru Nijmegenu nad AZ Alkmaar, v závěru zápasu ale místo bitvy o body dost možná sváděl boj o život, když náhle zkolaboval na hřišti. Mnohým fanouškům jistě probleskla hlavou situace z mistrovství Evropy, kdy jen rychlý zásah lékařského týmu a ohleduplných spoluhráčů zachránil život záložníka Christiana Eriksena. I Dostův příběh má, naštěstí, dobrý konec.

Šokovaní fotbalisté obou klubů se postarali o to, aby lékaři starající se o Base Dosta měli klid na práci. Profimedia

Hráči Nijmegenu i AZ, byť viditelně v šoku, utvořili kolem útočníka kruh –⁠ stejně, jako to tehdy udělali Dánové kolem svého parťáka. Lékařský tým obklopený podporou všech hráčů mohl odvést svou práci na sto procent a o Dosta se postaral. Vysoký útočník ještě téhož večera vyslal z nemocničního lůžka pozitivní zprávu. "Pomoc, které se mi na hřišti dostalo, byla fantastická. Teď jsem v nemocnici a cítím se dobře," vzkázal skrz profil Nijmegenu na sociální síti X (dříve Twitter).