Autor vítězné trefy Krejčí: Mám se co učit. Přestup? Na nejlepší momenty se musí počkat

ČTK

Ladislav Krejčí (24) navázal na Faerských ostrovech ve třetím kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2024 na formu ze Sparty a gólem přispěl k vítězství 3:0. Český stoper či záložník označil uplynulou sezonu za snovou a chce být ještě lepší. Každý den na sobě pracuje i proto, aby si jednou zahrál anglickou nebo německou ligu. Novinářům řekl, že by přemýšlel o případné zahraniční nabídce, pokud by mu dávala smysl.

Krejčí dovedl Spartu k titulu a v březnu zaznamenal premiérovou trefu v národním týmu při výhře 3:1 nad Poláky. "Sezona byla skvělá. Na spoustu momentů budu vzpomínat do konce života, ať to byl reprezentační zápas s Polskem, o sparťanské sezoně se ani nemusíme bavit. Jsem rád, že byla ukončena vítězně," řekl sparťanský kapitán.

Touží se zlepšovat. "Ještě na to nemám recept, tak daleko nejsem. Pořád se cítím mladě, plno věcí ještě neumím, třeba co se týče taktiky na postu stopera. Furt se mám co učit. Mám plno věcí, které chci dál posouvat, chci se učit. Doufám, že budu trpělivý a pořád budu na sobě makat," uvedl Krejčí.

Krejčí se po Hložkově sraženém míči postaral o české vedení. @ceskarepre_cz

O případné zahraniční nabídce by přemýšlel. "Mám smlouvu ve Spartě, o žádné nabídce nevím, takže o ní nemůžu ani uvažovat. Až by přišla, tak bych o ní přemýšlel. V poslední době jsem přišel na to, že co má být, přijde ve správný čas. Na nejlepší momenty se musí počkat. Na titul jsem čekal čtyři roky a vyplatilo se to. Až bude ta správná chvíle, tak se to pozná," prohlásil Krejčí.

O vysněném angažmá má jasno. "Tím se netajím, Německo nebo Anglie jsou soutěže, které mám jako top ligy. Chtěl bych si je zkusit. I proto pracuju každý den naplno, abych se jednou do těchto lig mohl dostat," podotkl Krejčí.

Proti Faerským ostrovům navázal na střeleckou formu ze Sparty, v jejímž dresu nastřílel 13 ligových branek, přestože podzimní část téměř celou promarodil. "Každý gól je skvělý, natož v reprezentaci a ještě v takovém zápase, v němž se hraje o Euro. Je to skvělé a jsem rád za sebe i za celý tým, že jsme to zvládli," poznamenal Krejčí, vyhlášený nejlepším hráčem ligového ročníku.

V národním týmu skóroval ve druhém utkání po sobě, do něhož nastoupil, když po čtvrthodině hry hlavou zužitkoval tečovaný centr Adama Hložka na zadní tyč. "Rozehrávka byla nacvičená, Hložan to dal stříleně na zadní. Byl jsem tam připravený, ale trochu se štěstím," uvedl Krejčí. Stále si nezvykl na to, že branky střílí pravidelně. "Snažím se pracovat tak, abych měl co nejvíc příležitostí a pomáhal týmu. Jsem rád, že to vychází," dodal Krejčí.

Utkání v Tórshavnu se odehrálo na umělé trávě. "Obavy jsem měl spíš ze zdravotního hlediska. Je to jiné, horší tady byly změny směru. Hodně to klouzalo, odskoky jsou jiné než na klasické trávě. Jsme ale profesionálové a musíme si poradit," konstatoval Krejčí.

Do sítě Faerských ostrovů se prosadili Krejčí a Černý. @ceskarepre_cz

Reprezentace napravila dojem po nečekaném bezbrankovém utkání v Moldavsku, do něhož Krejčí nezasáhl. "Osobně jsem neměl vůbec nervy, jsem si vědom naší síly. Minule to bohužel nevyšlo, ale to se může stát každému. Jenom jsme ukázali sílu, že na to dokážeme úplně v klidu zareagovat," prohlásil brněnský odchovanec.

Od národního týmu se před přípravným duelem v Černé Hoře odpojí a odcestuje na dovolenou. "Vychutnám si ji tak, že si konečně odpočinu a vypnu od všeho, protože na vypnutí ještě nebyl čas. Trochu si protřídím myšlenky a připravím se na novou sezonu, i když pauza je krátká, nějakých deset jedenáct dní. Doufám, že si odpočinu co nejvíc," řekl Krejčí.